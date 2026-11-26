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HUAWEI, 23–30 Kasım tarihleri arasında geçerli Kasım İndirimleri ve Muhteşem Cuma kampanyasıyla akıllı telefon, tablet, akıllı saat ve kulaklık kategorilerinde özel fırsatlar sunuyor. 30 Kasım saat 23.59'a kadar sürecek kampanyada kullanıcıları %12'ye varan kademeli kupon indirimleri, 19.900 TL'ye varan sepet avantajları ve tamamlayıcı ekosistem hediyeleri bekliyor.

Tüm senaryolarda akıllı yaşam vizyonuyla geniş ürün ekosistemini tüketicilerle buluşturan HUAWEI, yılın en yoğun alışveriş dönemine özel kampanyasını başlattı. 30 Kasım saat 23.59'a kadar HUAWEI Online Mağaza üzerinden yapılacak alışverişlerde geçerli olan Muhteşem Cuma kuponları, sepet tutarına göre kademeli indirim sağlıyor. Bu kapsamda 10.000 TL altı siparişlerde %8, 10.000 TL üzeri siparişlerde %10, 20.000 TL üzeri siparişlerde %11, 30.000 TL ve üzeri siparişlerde ise %12 indirim uygulanıyor.

HUAWEI Pura 90s Serisi'nde 19.900 TL'ye Varan Sepet İndirimi

200 MP Ultra Geniş Sensörlü Telefoto Kamera donanımıyla mobil fotoğrafçılıkta öne çıkan amiral gemisi HUAWEI Pura 90s Serisi, Kasım dönemine özel sepette 19.900 TL'ye varan indirimle sunuluyor. Seriyi tercih eden kullanıcılara HUAWEI Care+ güvencesi ve 100W şarj cihazı hediye edilirken, telefonla birlikte alımda HUAWEI WATCH GT 7 modelleri 4.000 TL indirim fırsatıyla sepete eklenebiliyor.

MatePad Ailesinde Aksesuar Hediyeleri ve Ek İndirimler

Üretkenlik ve yaratıcılık odaklı HUAWEI MatePad serisi de kampanyada zengin paket seçenekleriyle yer alıyor. M-Pen Lite ve Klavye hediyesiyle sunulan HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte + Klavye modeli, 21.999 TL satış fiyatı üzerinden %11'lik Muhteşem Cuma kuponuyla 19.579 TL'ye düşüyor. Bu modeli satın alan kullanıcılar ek olarak +1.999 TL'ye HUAWEI FreeBuds SE 4 veya +999 TL'ye 100W şarj cihazı edinebiliyor.

Serinin üst segment üyesi HUAWEI MatePad Pro 12+256 GB Klavyeli Model ise M-Pencil Pro ve Bluetooth Mouse hediyelerinin yanı sıra Muhteşem Cuma'ya özel 2.000 TL ek indirim kuponuyla 65.999 TL'ye kullanıcılarla buluşuyor. Kullanıcılar dilerlerse sepetlerine +699 TL'ye 100W şarj cihazı ve +4.999 TL'ye HUAWEI FreeBuds Neo ekleyebiliyor.

Akıllı Saatlerde Garanti ve Ekosistem Hediyeleri

21 güne varan pil ömrüyle dikkat çeken HUAWEI WATCH GT 7 serisi, %11'e varan Muhteşem Cuma kuponlarıyla avantajlı hale geliyor. Kampanya kapsamında HUAWEI WATCH GT 7 46 mm Sarı ve 41 mm Beyaz modellerini tercih eden kullanıcılara ekstra kordon ve HUAWEI WATCH FIT 2 akıllı saat hediye ediliyor. Serinin tepe modeli HUAWEI WATCH GT 7 Pro ise ekstra kordon ve Akıllı Tartı hediyesiyle sunuluyor.

Sağlık odaklı teknolojileri bileğe taşıyan ve 24 saat anlık tansiyon ölçümü ile tansiyon takibi sunan HUAWEI WATCH D2, 3 Yıl Garanti ve Akıllı Tartı 3 hediyesinin yanında %10'luk Muhteşem Cuma kuponuyla satın alınabiliyor. Çocukların dünyayı güvenle keşfetmesi için geliştirilen HUAWEI WATCH KIDS X1 akıllı çocuk saati de 3 Yıl Garanti, Akıllı Tartı hediyesi ve %10 Muhteşem Cuma kuponu avantajıyla kampanyadaki yerini alıyor.

Yeni Nesil Kulaklıklarda Lansman ve Kupon Fırsatları

Ses ekosisteminin yeni üyesi HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX, 80 saate varan pil ömrü, 52 dB Çok Modlu Aktif Gürültü Engelleme (ANC) ve yüksek çözünürlüklü ses özellikleriyle 3.699 TL'den satışa sunuldu. Yeni model, lansmana özel 700 TL kupon fırsatıyla 2.999 TL'ye kullanıcılarla buluşuyor. Gün boyu konfor sunan hafif tasarımı ve adaptif açık kulak dinleme teknolojisiyle öne çıkan HUAWEI FreeClip 2 ise 1 Yıl Kayıp Kulaklık Desteği, FreeClip 2 yıldız tasarımlı küpe hediyesi ve Muhteşem Cuma'ya özel %8 indirim kuponuyla sunuluyor.