A101, Uygun Fiyatlı iPhone 15 Satıyor: Bu Fırsat Kaçmaz!

A101, yeni iPhone satın almak isteyen kişiler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. A101'de bu hafta uygun fiyata iPhone 15 satılıyor. Bugün (3 Ekim 2024) itibarıyla satışa sunulan ürünler arasında bütçe dostu akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayar da bulunuyor.

A101'de Satılan iPhone 15 Ne Kadar?

A101'de etkileyici tasarımı ve güçlü donanımıyla dikkat çeken iPhone 15 modelinin 128 GB depolama alanına sahip sürümü 50 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Apple'ın çevrim içi mağazasında ise aynı model 56 bin 999 TL fiyata sahip. Dolayısıyla 6 bin TL daha düşük ücret ödeyerek iPhone sahibi olabilirsiniz.

A101'de satışa sunulan teknolojik ürünler arasında 32 bin 499 TL fiyat etiketine sahip HP Victus 7Z4M9EA dizüstü bilgisayar, 13 bin 599 TL fiyatlı Samsung Galaxy A35, 10 bin 799 TL fiyata sahip Toshiba 43" 4K Smart LED TV bulunuyor.

Bu hafta ayrıca 9 bin 299 TL fiyata sahip Redmi 13, 4 bin 299 TL fiyatlı Lenovo Tab M10 tablet, 539 TL fiyata sahip Logitech K280E Pro kablolu klavye, 499 Fiyatlı Oppo Enco Buds 2 Tws bluetooth kulaklık ve 249 TL fiyatlı Dell kablolu optik mouse da satılıyor.

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