Adobe'den Sora'ya Yeni Rakip Yolda: Firefly'a Yeni Özellik Geliyor

Adobe yakında kullanıcıların Sora'ya kıyasla daha çok seçeneğe sahip olacağı yapay zeka destekli video oluşturucusunu deneme imkânı sunmaya başlayacak.

Şirket, Adobe'nin yeni yapay zeka modeli tarafından desteklenen özelliklerin 2024 sona ermeden önce Premiere Pro beta uygulamasında ve web sitesinde kullanıma açılacağını duyurdu.

Adobe Video Alanında Devrim Yaratacak Özellikler Sunacak

Tasarım sektörünün devi olarak görülen Adobe, akıllı uzatma, yazıdan videoya ve resimden videoya olmak üzere üç özelliğin beta aşamasında olduğunu ve çok yakın bir zamanda herkese açılacağını belirtti.

İlk özellik, normalde kısa olan videoları uzatmanıza olanak tanırken diğer ikisi metin istemi girerek ya da fotoğraf yükleyerek video oluşturmayı mümkün hâle getirecek. Yazıdan ve resimden video oluşturma özellikleri bu yılın ilerleyen zamanında Firefly'da mevcut olacak.

Uzun yıllardır tasarım alanında sunduğu hizmetlerle rakip tanımayan Adobe, yapay zeka alanında yaşanan son gelişmelerin ardından harekete geçmek zorunda kaldı. Hizmetlerini yapay zeka özellikleri ile donatarak OpenAI'ın Sora'sı ve DALL-E'si de dahil olmak üzere tüm rakiplerine hâlâ burada olduğunu hatırlattı.

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