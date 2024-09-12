Günlük Maliyeti 700 Bin Dolar Olan ChatGPT'nin Geliştiricisi OpenAI Para Arıyor!

OpenAI, değerini artırmak için yeni yatırımları kovalamaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan bir rapor, şirketin mevcut yatırımcılarından Thrive Capital'in süreci liderlik edeceği ve yöneteceği bir yatırım turuna çıkmaya hazırlandığını ortaya koydu. Son gelişmeler ise bu konudaki son gelişmeleri gözler önüne seriyor.

OpenAI, 150 Milyar Dolarlık Ön Değerlemeyle 6,5 Milyar Dolar Yatırım Almak İçin Harekete Geçti

OpenAI, yapay zeka işindeki büyümesini artırmak için 150 milyar dolarlık ön değerlemeyle 6,5 milyar dolar yatırım toplamak amacıyla harekete geçti. Bu yatırım turu bu yılın başında duyurulan 86 milyar dolarlık değeri neredeyse iki katına çıkararak şirketi dünyanın en değerli yapay zeka girişimi haline getirecek.

Bu sürece Thrive Capital'in öncülük ettiği belirtilirken, Microsoft, Apple ve Nvidia gibi dünyaca ünlü teknoloji devleri başta olmak üzere birçok yatırımcıyla görüşmelerin devam ettiği vurgulanıyor. Özellikle daha önce 13 milyar dolarlık yatırımıyla dikkat çeken Microsoft'un bu yeni turda da önemli bir rol oynaması bekleniyor.