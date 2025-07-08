Dikey Süpürgelerde Kaçırılmayacak İndirim Başladı

Amazon Prime Day kapsamında indirimli dikey şarjlı süpürgeler sizi bekliyor. Eğer siz de kablolu süpürgelerin kısıtlamalarından kurtulmak istiyorsanız hafif ve şarjlı dikey süpürgeler tam da aradığınız ürün olabilir. Bu listede 8-14 Temmuz kapsamında Electrolux'tan Karcher'e, Fakir'den Cecotec'e kadar birçok markanın şarjlı dikey süpürge modellerinde indirimler sizleri bekliyor. İşte o ürünler!

Amazon Prime Day'de İndirime Giren Dikey Şarjlı Süpürge Modelleri

Electrolux EP81U25ULT Ultimate 800 Serisi

Motor Gücü : Yüksek verimli dijital motor

: Yüksek verimli dijital motor Çalışma Süresi : 60 dakika (eco modda)

: 60 dakika (eco modda) Şarj Süresi : 4 saat

: 4 saat Filtre Sistemi : 5 kademeli HEPA filtre

: 5 kademeli HEPA filtre Ağırlık : 2.9 kg

: 2.9 kg Özellikler : LED ışıklı başlık, esnek temizlik başlığı

: LED ışıklı başlık, esnek temizlik başlığı Toz Haznesi : 0.7L

: 0.7L Ses Seviyesi: 82 dB

Electrolux'un amiral gemisi modeli Ultimate 800, güçlü dijital motoru ve 60 dakikaya varan çalışma süresiyle öne çıkıyor. LED ışıklı başlığı sayesinde koltuk altları ve karanlık köşelerdeki kirleri bile görebilirsiniz. 5 kademeli HEPA filtre sistemi, havadaki alerjenlerin %99.9'unu yakalıyor.

Fakir Inovator X 7269 Şarjlı Dikey Süpürge

Motor Gücü : 400W

: 400W Çalışma Süresi : 45 dakika

: 45 dakika Şarj Süresi : 5 saat

: 5 saat Filtre Sistemi : Yıkanabilir HEPA filtre

: Yıkanabilir HEPA filtre Ağırlık : 3.2 kg

: 3.2 kg Özellikler : 2'si 1 arada el süpürgesi özelliği

: 2'si 1 arada el süpürgesi özelliği Toz Haznesi : 0.8L

: 0.8L Ses Seviyesi: 78 dB

Yerli üretim Fakir Inovator X, 2'si 1 arada tasarımıyla hem dikey hem el süpürgesi olarak kullanılabiliyor. 400W güçlü motoru ve geniş toz haznesiyle uzun temizlik seansları için ideal. Türkiye'nin zorlu kullanım koşullarına göre tasarlanmış dayanıklı bir model.

Ariete Violet Şarjlı Dikey Süpürge

Motor Gücü : Siklonik teknoloji

: Siklonik teknoloji Çalışma Süresi : 35 dakika

: 35 dakika Şarj Süresi : 6 saat

: 6 saat Filtre Sistemi : Yıkanabilir filtre

: Yıkanabilir filtre Ağırlık : 2.5 kg

: 2.5 kg Özellikler : 180° döner başlık, park pozisyonu

: 180° döner başlık, park pozisyonu Toz Haznesi : 0.5L

: 0.5L Ses Seviyesi: 80 dB

İtalyan tasarımı Ariete Violet, şık görünümü ve hafif yapısıyla dikkat çekiyor. 180 derece döner başlığı sayesinde mobilyaların altını kolayca temizleyebilirsiniz. Kompakt tasarımı ve park pozisyonu özelliğiyle az yer kaplıyor.

Greenote Akülü Elektrikli Süpürge

Motor Gücü : 450W

: 450W Çalışma Süresi : 40 dakika

: 40 dakika Şarj Süresi : 4.5 saat

: 4.5 saat Filtre Sistemi : 6 kademeli filtreleme

: 6 kademeli filtreleme Ağırlık : 3.0 kg

: 3.0 kg Özellikler : Dokunmatik LED ekran, çoklu aksesuarlar

: Dokunmatik LED ekran, çoklu aksesuarlar Toz Haznesi : 1.2L

: 1.2L Ses Seviyesi: 65 dB

Greenote'un sessiz çalışan modeli, 65 dB ses seviyesiyle gece temizliği için bile uygun. 6 kademeli filtreleme sistemi ve 1.2L'lik büyük toz haznesiyle öne çıkıyor. Dokunmatik LED ekranından güç seviyesini ve pil durumunu takip edebilirsiniz.

Cecotec Conga Rockstar 1500 Ray Pure Akülü Süpürge

Motor Gücü : 680W

: 680W Çalışma Süresi : 90 dakika (eco modda)

: 90 dakika (eco modda) Şarj Süresi : 5 saat

: 5 saat Filtre Sistemi : Siklonik teknoloji

: Siklonik teknoloji Ağırlık : 2.8 kg

: 2.8 kg Özellikler : Flex teknolojisi, motorlu fırça

: Flex teknolojisi, motorlu fırça Toz Haznesi : 0.6L

: 0.6L Ses Seviyesi: 84 dB

Conga Rockstar 1500, 90 dakikaya varan çalışma süresiyle piyasadaki en uzun kullanım süresine sahip modellerden biri. 680W güçlü motoru ve Flex teknolojisiyle mobilya altlarına kolayca ulaşıyor. Motorlu fırçası halılardaki derin kirleri temizlemede oldukça başarılı.

Electrolux EP61AB21UG 600 Serisi PetPro

Motor Gücü : Yüksek verimli motor

: Yüksek verimli motor Çalışma Süresi : 50 dakika

: 50 dakika Şarj Süresi : 4 saat

: 4 saat Filtre Sistemi : Pet Pro filtre

: Pet Pro filtre Ağırlık : 2.7 kg

: 2.7 kg Özellikler : Evcil hayvan tüyü fırçası, UV-C teknolojisi

: Evcil hayvan tüyü fırçası, UV-C teknolojisi Toz Haznesi : 0.5L

: 0.5L Ses Seviyesi: 79 dB

Evcil hayvan sahipleri için özel tasarlanan PetPro modeli, özel tüy toplama fırçası ve Pet Pro filtresiyle tüyleri mükemmel topluyor. UV-C teknolojisi sayesinde bakterileri yok ederek hijyenik temizlik sağlıyor. Koku giderici filtresi evinizi tertemiz tutuyor.

Karcher VC 6 Cordless ourFamily

Motor Gücü : Alman mühendisliği

: Alman mühendisliği Çalışma Süresi : 50 dakika

: 50 dakika Şarj Süresi : 3 saat

: 3 saat Filtre Sistemi : HEPA 13 filtre

: HEPA 13 filtre Ağırlık : 2.4 kg

: 2.4 kg Özellikler : Boost modu, otomatik güç ayarı

: Boost modu, otomatik güç ayarı Toz Haznesi : 0.4L

: 0.4L Ses Seviyesi: 77 dB

Karcher kalitesiyle üretilen VC 6 Cordless, hızlı şarj özelliği ve hafif yapısıyla öne çıkıyor. Otomatik güç ayarı sayesinde zemin tipini algılayarak enerji tasarrufu sağlıyor. HEPA 13 filtresi astım ve alerji hastalarına güvenli temizlik sunuyor.