Dikey Süpürgelerde Kaçırılmayacak İndirim Başladı
Amazon Prime Day kapsamında kaçırılmayacak indirimler sizleri bekliyor. Sizin indirime giren dikey şarjlı süpürge modellerini tek bir listede topladık.
Amazon Prime Day kapsamında indirimli dikey şarjlı süpürgeler sizi bekliyor. Eğer siz de kablolu süpürgelerin kısıtlamalarından kurtulmak istiyorsanız hafif ve şarjlı dikey süpürgeler tam da aradığınız ürün olabilir. Bu listede 8-14 Temmuz kapsamında Electrolux'tan Karcher'e, Fakir'den Cecotec'e kadar birçok markanın şarjlı dikey süpürge modellerinde indirimler sizleri bekliyor. İşte o ürünler!
Amazon Prime Day'de İndirime Giren Dikey Şarjlı Süpürge Modelleri
- Electrolux EP81U25ULT Ultimate 800 Serisi
- Fakir Inovator X 7269 Şarjlı Dikey Süpürge
- Ariete Violet Şarjlı Dikey Süpürge
- Greenote Akülü Elektrikli Süpürge
- Cecotec Conga Rockstar 1500 Ray Pure Akülü Süpürge
- Electrolux EP61AB21UG 600 Serisi PetPro Başlıklı Dikey Şarjlı Süpürge
- Karcher VC 6 Cordless ourFamily Dikey Elektrikli Süpürge
Electrolux EP81U25ULT Ultimate 800 Serisi
- Motor Gücü: Yüksek verimli dijital motor
- Çalışma Süresi: 60 dakika (eco modda)
- Şarj Süresi: 4 saat
- Filtre Sistemi: 5 kademeli HEPA filtre
- Ağırlık: 2.9 kg
- Özellikler: LED ışıklı başlık, esnek temizlik başlığı
- Toz Haznesi: 0.7L
- Ses Seviyesi: 82 dB
Electrolux'un amiral gemisi modeli Ultimate 800, güçlü dijital motoru ve 60 dakikaya varan çalışma süresiyle öne çıkıyor. LED ışıklı başlığı sayesinde koltuk altları ve karanlık köşelerdeki kirleri bile görebilirsiniz. 5 kademeli HEPA filtre sistemi, havadaki alerjenlerin %99.9'unu yakalıyor.
Robot Süpürgelerde Dev İndirim Sizi Bekliyor
Amazon Prime Day'deki en iyi robot süpürge indirimlerini sizin için tek bir içerikte derledik. İşte ev temizliğini kolaylaştıran robot süpürge modelleri.
Fakir Inovator X 7269 Şarjlı Dikey Süpürge
- Motor Gücü: 400W
- Çalışma Süresi: 45 dakika
- Şarj Süresi: 5 saat
- Filtre Sistemi: Yıkanabilir HEPA filtre
- Ağırlık: 3.2 kg
- Özellikler: 2'si 1 arada el süpürgesi özelliği
- Toz Haznesi: 0.8L
- Ses Seviyesi: 78 dB
Yerli üretim Fakir Inovator X, 2'si 1 arada tasarımıyla hem dikey hem el süpürgesi olarak kullanılabiliyor. 400W güçlü motoru ve geniş toz haznesiyle uzun temizlik seansları için ideal. Türkiye'nin zorlu kullanım koşullarına göre tasarlanmış dayanıklı bir model.
Ariete Violet Şarjlı Dikey Süpürge
- Motor Gücü: Siklonik teknoloji
- Çalışma Süresi: 35 dakika
- Şarj Süresi: 6 saat
- Filtre Sistemi: Yıkanabilir filtre
- Ağırlık: 2.5 kg
- Özellikler: 180° döner başlık, park pozisyonu
- Toz Haznesi: 0.5L
- Ses Seviyesi: 80 dB
İtalyan tasarımı Ariete Violet, şık görünümü ve hafif yapısıyla dikkat çekiyor. 180 derece döner başlığı sayesinde mobilyaların altını kolayca temizleyebilirsiniz. Kompakt tasarımı ve park pozisyonu özelliğiyle az yer kaplıyor.
Amazon Prime Day'deki En İyi Laptop İndirimleri
Amazon'da Prime Day indirimleri tüm hızıyla devam ediyor. Bu listede Prime Day kapsamında indirime giren laptop modellerini sizin için bir araya getirdik.
Greenote Akülü Elektrikli Süpürge
- Motor Gücü: 450W
- Çalışma Süresi: 40 dakika
- Şarj Süresi: 4.5 saat
- Filtre Sistemi: 6 kademeli filtreleme
- Ağırlık: 3.0 kg
- Özellikler: Dokunmatik LED ekran, çoklu aksesuarlar
- Toz Haznesi: 1.2L
- Ses Seviyesi: 65 dB
Greenote'un sessiz çalışan modeli, 65 dB ses seviyesiyle gece temizliği için bile uygun. 6 kademeli filtreleme sistemi ve 1.2L'lik büyük toz haznesiyle öne çıkıyor. Dokunmatik LED ekranından güç seviyesini ve pil durumunu takip edebilirsiniz.
Cecotec Conga Rockstar 1500 Ray Pure Akülü Süpürge
- Motor Gücü: 680W
- Çalışma Süresi: 90 dakika (eco modda)
- Şarj Süresi: 5 saat
- Filtre Sistemi: Siklonik teknoloji
- Ağırlık: 2.8 kg
- Özellikler: Flex teknolojisi, motorlu fırça
- Toz Haznesi: 0.6L
- Ses Seviyesi: 84 dB
Conga Rockstar 1500, 90 dakikaya varan çalışma süresiyle piyasadaki en uzun kullanım süresine sahip modellerden biri. 680W güçlü motoru ve Flex teknolojisiyle mobilya altlarına kolayca ulaşıyor. Motorlu fırçası halılardaki derin kirleri temizlemede oldukça başarılı.
Electrolux EP61AB21UG 600 Serisi PetPro
- Motor Gücü: Yüksek verimli motor
- Çalışma Süresi: 50 dakika
- Şarj Süresi: 4 saat
- Filtre Sistemi: Pet Pro filtre
- Ağırlık: 2.7 kg
- Özellikler: Evcil hayvan tüyü fırçası, UV-C teknolojisi
- Toz Haznesi: 0.5L
- Ses Seviyesi: 79 dB
Evcil hayvan sahipleri için özel tasarlanan PetPro modeli, özel tüy toplama fırçası ve Pet Pro filtresiyle tüyleri mükemmel topluyor. UV-C teknolojisi sayesinde bakterileri yok ederek hijyenik temizlik sağlıyor. Koku giderici filtresi evinizi tertemiz tutuyor.
Karcher VC 6 Cordless ourFamily
- Motor Gücü: Alman mühendisliği
- Çalışma Süresi: 50 dakika
- Şarj Süresi: 3 saat
- Filtre Sistemi: HEPA 13 filtre
- Ağırlık: 2.4 kg
- Özellikler: Boost modu, otomatik güç ayarı
- Toz Haznesi: 0.4L
- Ses Seviyesi: 77 dB
Karcher kalitesiyle üretilen VC 6 Cordless, hızlı şarj özelliği ve hafif yapısıyla öne çıkıyor. Otomatik güç ayarı sayesinde zemin tipini algılayarak enerji tasarrufu sağlıyor. HEPA 13 filtresi astım ve alerji hastalarına güvenli temizlik sunuyor.