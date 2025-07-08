Robot Süpürgelerde Dev İndirim Sizi Bekliyor

Amazon Prime Day'deki en iyi robot süpürge indirimlerini sizin için tek bir içerikte derledik. İşte ev temizliğini kolaylaştıran robot süpürge modelleri.

Oğuz Çakır
Oğuz Çakır -

Amazon'da Prime Day indirimleri hız kesmeden devam ediyor. Bu kampanya kapsamında platformda yer alan binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler sizleri bekliyor. Tamindir olarak her yıl olduğu gibi bu sene de indirimleri yakından takip ediyor ve en iyi indirimleri listeliyoruz. Bu içerikte ise ev temizliğini kolaylaştıran ve zaman tasarrufu sağlayan robot süpürgeleri listeledik.

Amazon Day Robot Süpürge İndirimleri

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra

Piyasadaki en uygun fiyatlı robot süpürgelerden biri olan Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra, buna rağmen sahip olduğu özelliklerle en iyi Prime Day ürünlerinden biri. 4000 Pa emiş gücü, ıslak temizlik haznesi ve gelişmiş lazer iile haritalandırma özellikleri sayesinde bir daha süpürge yapmanıza gerek kalmayacak.

  • Emme Gücü: 4000Pa
  • Navigasyon: LDS lazer navigasyon
  • Pil Ömrü: 180 dakika
  • Su Haznesi: 200ml
  • Toz Haznesi: 450ml
  • Özellikler: Otomatik toz boşaltma istasyonu, 3D engel algılama
  • Haritalama: Çok katlı haritalama desteği
  • Uygulama: Mi Home app kontrolü

Amazon Prime Day'deki En İyi Akıllı Telefon İndirimleri
MOBİL

Amazon Prime Day'deki En İyi Akıllı Telefon İndirimleri

Amazon Prime Day'deki en iyi akıllı telefon indirimlerini sizler için sıraladık. İşte mutlaka göz atmanız gereken Prime Day telefon indirimleri.

eufy by anker Clean X9 Pro Hibrit Robot Süpürge

eufy'nin en gelişmiş modeli olan Clean X9 Pro, 5500Pa süper güçlü emme kapasitesiyle dikkat çekiyor. Otomatik paspas yıkama ve kurutma özelliği ile paspaslar her zaman temiz kalıyor. Özellikle evcil hayvan sahipleri için ideal olan bu model tüyleri ve kirleri derinlemesine temizliyor.

  • Emme Gücü: 5500Pa
  • Navigasyon: iPath lazer navigasyon
  • Pil Ömrü: 200 dakika
  • Su Haznesi: 270ml
  • Toz Haznesi: 410ml
  • Özellikler: Otomatik paspas yıkama, kendini temizleme
  • Haritalama: Akıllı oda tanıma
  • Uygulama: eufy Clean app

TP-Link Tapo RV30 Max Plus

TP-Link'in güçlü robot süpürgesi RV30 Max Plus, 5 saate varan pil ömrüyle büyük evler için mükemmel bir seçim. LiDAR navigasyon sistemi sayesinde karanlıkta bile kusursuz haritalama yapabiliyor. 60 günlük otomatik toz boşaltma özelliği ile aylarca elinizi sürmeden temizlik yapabilirsiniz.

  • Emme Gücü: 5300Pa
  • Navigasyon: LiDAR + IMU navigasyon
  • Pil Ömrü: 300 dakika
  • Su Haznesi: 340ml
  • Toz Haznesi: 500ml
  • Özellikler: Otomatik toz boşaltma (60 gün)
  • Haritalama: 4 kata kadar haritalama
  • Uygulama: Tapo app, Alexa/Google desteği

Philips 7000 Serisi HomeRun Aqua

Philips'in güvenilir teknolojisiyle üretilen HomeRun Aqua, sessiz çalışma moduyla gece temizliği için ideal. 360 derece lazer navigasyon sistemi ile evinizin her köşesini haritalıyor. Üç kademeli filtreleme sistemi sayesinde havayı da temizleyerek alerjen ve tozları yakalıyor.

  • Emme Gücü: 4000Pa
  • Navigasyon: 360° lazer navigasyon
  • Pil Ömrü: 200 dakika
  • Su Haznesi: 250ml
  • Toz Haznesi: 400ml
  • Özellikler: 3 kademeli filtre sistemi, sessiz çalışma
  • Haritalama: Akıllı oda planlama
  • Uygulama: Philips HomeRun app

Bütçe dostu RV20 Mop Plus, temel özellikleri uygun fiyata sunuyor. 2700Pa emme gücü günlük temizlik için yeterli performans sağlıyor. Gyro navigasyon sistemi ve zigzag temizlik deseni ile sistematik bir temizlik sunuyor. Küçük ve orta büyüklükteki evler için ideal bir giriş modeli.

Amazon Prime Day'deki En İyi Laptop İndirimleri
TEKNOLOJİ

Amazon Prime Day'deki En İyi Laptop İndirimleri

Amazon'da Prime Day indirimleri tüm hızıyla devam ediyor. Bu listede Prime Day kapsamında indirime giren laptop modellerini sizin için bir araya getirdik.

Tapo TP-Link RV20 Mop Plus

  • Emme Gücü: 2700Pa
  • Navigasyon: Gyro navigasyon
  • Pil Ömrü: 150 dakika
  • Su Haznesi: 300ml
  • Toz Haznesi: 400ml
  • Özellikler: 3 kademeli temizlik modu
  • Haritalama: Zigzag temizlik rotası
  • Uygulama: Tapo app kontrolü

Tefal'in evcil hayvan sahipleri için özel tasarladığı X-Plorer Serie 70, Animal Turbo fırçası ile tüyleri mükemmel topluyor. HEPA filtre sistemi havadaki alerjenleri %99,9 oranında yakalıyor. Methodic Navigation teknolojisi ile odaları sistematik olarak temizleyerek hiçbir alanı atlamıyor.

Tefal RG8477 X-Plorer Serie 70 Mop

  • Emme Gücü: 4000Pa
  • Navigasyon: Lazer navigasyon
  • Pil Ömrü: 120 dakika
  • Su Haznesi: 240ml
  • Toz Haznesi: 400ml
  • Özellikler: Animal Turbo fırça, HEPA filtre
  • Haritalama: Methodic Navigation
  • Uygulama: Tefal Robots app

Amazon Prime Day'de indirime giren robot süpürgeler içeriğimizin sonuna geldik. Dilerseniz Amazon Prime Day laptop indirimleri içeriğimize de göz atabilirsiniz. 

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