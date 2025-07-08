Robot Süpürgelerde Dev İndirim Sizi Bekliyor

Amazon'da Prime Day indirimleri hız kesmeden devam ediyor. Bu kampanya kapsamında platformda yer alan binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler sizleri bekliyor. Tamindir olarak her yıl olduğu gibi bu sene de indirimleri yakından takip ediyor ve en iyi indirimleri listeliyoruz. Bu içerikte ise ev temizliğini kolaylaştıran ve zaman tasarrufu sağlayan robot süpürgeleri listeledik.

Amazon Day Robot Süpürge İndirimleri

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra

Piyasadaki en uygun fiyatlı robot süpürgelerden biri olan Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra, buna rağmen sahip olduğu özelliklerle en iyi Prime Day ürünlerinden biri. 4000 Pa emiş gücü, ıslak temizlik haznesi ve gelişmiş lazer iile haritalandırma özellikleri sayesinde bir daha süpürge yapmanıza gerek kalmayacak.

Emme Gücü : 4000Pa

: 4000Pa Navigasyon : LDS lazer navigasyon

: LDS lazer navigasyon Pil Ömrü : 180 dakika

: 180 dakika Su Haznesi : 200ml

: 200ml Toz Haznesi : 450ml

: 450ml Özellikler : Otomatik toz boşaltma istasyonu, 3D engel algılama

: Otomatik toz boşaltma istasyonu, 3D engel algılama Haritalama : Çok katlı haritalama desteği

: Çok katlı haritalama desteği Uygulama: Mi Home app kontrolü

eufy by anker Clean X9 Pro Hibrit Robot Süpürge

eufy'nin en gelişmiş modeli olan Clean X9 Pro, 5500Pa süper güçlü emme kapasitesiyle dikkat çekiyor. Otomatik paspas yıkama ve kurutma özelliği ile paspaslar her zaman temiz kalıyor. Özellikle evcil hayvan sahipleri için ideal olan bu model tüyleri ve kirleri derinlemesine temizliyor.

Emme Gücü : 5500Pa

: 5500Pa Navigasyon : iPath lazer navigasyon

: iPath lazer navigasyon Pil Ömrü : 200 dakika

: 200 dakika Su Haznesi : 270ml

: 270ml Toz Haznesi : 410ml

: 410ml Özellikler : Otomatik paspas yıkama, kendini temizleme

: Otomatik paspas yıkama, kendini temizleme Haritalama : Akıllı oda tanıma

: Akıllı oda tanıma Uygulama: eufy Clean app

TP-Link Tapo RV30 Max Plus

TP-Link'in güçlü robot süpürgesi RV30 Max Plus, 5 saate varan pil ömrüyle büyük evler için mükemmel bir seçim. LiDAR navigasyon sistemi sayesinde karanlıkta bile kusursuz haritalama yapabiliyor. 60 günlük otomatik toz boşaltma özelliği ile aylarca elinizi sürmeden temizlik yapabilirsiniz.

Emme Gücü : 5300Pa

: 5300Pa Navigasyon : LiDAR + IMU navigasyon

: LiDAR + IMU navigasyon Pil Ömrü : 300 dakika

: 300 dakika Su Haznesi : 340ml

: 340ml Toz Haznesi : 500ml

: 500ml Özellikler : Otomatik toz boşaltma (60 gün)

: Otomatik toz boşaltma (60 gün) Haritalama : 4 kata kadar haritalama

: 4 kata kadar haritalama Uygulama: Tapo app, Alexa/Google desteği

Philips 7000 Serisi HomeRun Aqua

Philips'in güvenilir teknolojisiyle üretilen HomeRun Aqua, sessiz çalışma moduyla gece temizliği için ideal. 360 derece lazer navigasyon sistemi ile evinizin her köşesini haritalıyor. Üç kademeli filtreleme sistemi sayesinde havayı da temizleyerek alerjen ve tozları yakalıyor.

Emme Gücü : 4000Pa

: 4000Pa Navigasyon : 360° lazer navigasyon

: 360° lazer navigasyon Pil Ömrü : 200 dakika

: 200 dakika Su Haznesi : 250ml

: 250ml Toz Haznesi : 400ml

: 400ml Özellikler : 3 kademeli filtre sistemi, sessiz çalışma

: 3 kademeli filtre sistemi, sessiz çalışma Haritalama : Akıllı oda planlama

: Akıllı oda planlama Uygulama: Philips HomeRun app

Bütçe dostu RV20 Mop Plus, temel özellikleri uygun fiyata sunuyor. 2700Pa emme gücü günlük temizlik için yeterli performans sağlıyor. Gyro navigasyon sistemi ve zigzag temizlik deseni ile sistematik bir temizlik sunuyor. Küçük ve orta büyüklükteki evler için ideal bir giriş modeli.

Tapo TP-Link RV20 Mop Plus

Emme Gücü : 2700Pa

: 2700Pa Navigasyon : Gyro navigasyon

: Gyro navigasyon Pil Ömrü : 150 dakika

: 150 dakika Su Haznesi : 300ml

: 300ml Toz Haznesi : 400ml

: 400ml Özellikler : 3 kademeli temizlik modu

: 3 kademeli temizlik modu Haritalama : Zigzag temizlik rotası

: Zigzag temizlik rotası Uygulama: Tapo app kontrolü

Tefal'in evcil hayvan sahipleri için özel tasarladığı X-Plorer Serie 70, Animal Turbo fırçası ile tüyleri mükemmel topluyor. HEPA filtre sistemi havadaki alerjenleri %99,9 oranında yakalıyor. Methodic Navigation teknolojisi ile odaları sistematik olarak temizleyerek hiçbir alanı atlamıyor.

Tefal RG8477 X-Plorer Serie 70 Mop

Emme Gücü : 4000Pa

: 4000Pa Navigasyon : Lazer navigasyon

: Lazer navigasyon Pil Ömrü : 120 dakika

: 120 dakika Su Haznesi : 240ml

: 240ml Toz Haznesi : 400ml

: 400ml Özellikler : Animal Turbo fırça, HEPA filtre

: Animal Turbo fırça, HEPA filtre Haritalama : Methodic Navigation

: Methodic Navigation Uygulama: Tefal Robots app

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