Robot Süpürgelerde Dev İndirim Sizi Bekliyor
Amazon Prime Day'deki en iyi robot süpürge indirimlerini sizin için tek bir içerikte derledik. İşte ev temizliğini kolaylaştıran robot süpürge modelleri.
Amazon'da Prime Day indirimleri hız kesmeden devam ediyor. Bu kampanya kapsamında platformda yer alan binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler sizleri bekliyor. Tamindir olarak her yıl olduğu gibi bu sene de indirimleri yakından takip ediyor ve en iyi indirimleri listeliyoruz. Bu içerikte ise ev temizliğini kolaylaştıran ve zaman tasarrufu sağlayan robot süpürgeleri listeledik.
Amazon Day Robot Süpürge İndirimleri
- Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra
- eufy by anker Clean X9 Pro Hibrit Robot Süpürge
- TP-Link Tapo RV30 Max Plus
- Philips 7000 Serisi HomeRun Aqua
- Tapo TP-Link RV20 Mop Plus
- Cecotec Robot Süpürge Conga 7490 Ultimate
- Tefal RG8477 X-Plorer Serie 70 Mop
Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra
Piyasadaki en uygun fiyatlı robot süpürgelerden biri olan Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra, buna rağmen sahip olduğu özelliklerle en iyi Prime Day ürünlerinden biri. 4000 Pa emiş gücü, ıslak temizlik haznesi ve gelişmiş lazer iile haritalandırma özellikleri sayesinde bir daha süpürge yapmanıza gerek kalmayacak.
- Emme Gücü: 4000Pa
- Navigasyon: LDS lazer navigasyon
- Pil Ömrü: 180 dakika
- Su Haznesi: 200ml
- Toz Haznesi: 450ml
- Özellikler: Otomatik toz boşaltma istasyonu, 3D engel algılama
- Haritalama: Çok katlı haritalama desteği
- Uygulama: Mi Home app kontrolü
Amazon Prime Day'deki En İyi Akıllı Telefon İndirimleri
Amazon Prime Day'deki en iyi akıllı telefon indirimlerini sizler için sıraladık. İşte mutlaka göz atmanız gereken Prime Day telefon indirimleri.
eufy by anker Clean X9 Pro Hibrit Robot Süpürge
eufy'nin en gelişmiş modeli olan Clean X9 Pro, 5500Pa süper güçlü emme kapasitesiyle dikkat çekiyor. Otomatik paspas yıkama ve kurutma özelliği ile paspaslar her zaman temiz kalıyor. Özellikle evcil hayvan sahipleri için ideal olan bu model tüyleri ve kirleri derinlemesine temizliyor.
- Emme Gücü: 5500Pa
- Navigasyon: iPath lazer navigasyon
- Pil Ömrü: 200 dakika
- Su Haznesi: 270ml
- Toz Haznesi: 410ml
- Özellikler: Otomatik paspas yıkama, kendini temizleme
- Haritalama: Akıllı oda tanıma
- Uygulama: eufy Clean app
TP-Link Tapo RV30 Max Plus
TP-Link'in güçlü robot süpürgesi RV30 Max Plus, 5 saate varan pil ömrüyle büyük evler için mükemmel bir seçim. LiDAR navigasyon sistemi sayesinde karanlıkta bile kusursuz haritalama yapabiliyor. 60 günlük otomatik toz boşaltma özelliği ile aylarca elinizi sürmeden temizlik yapabilirsiniz.
- Emme Gücü: 5300Pa
- Navigasyon: LiDAR + IMU navigasyon
- Pil Ömrü: 300 dakika
- Su Haznesi: 340ml
- Toz Haznesi: 500ml
- Özellikler: Otomatik toz boşaltma (60 gün)
- Haritalama: 4 kata kadar haritalama
- Uygulama: Tapo app, Alexa/Google desteği
Philips 7000 Serisi HomeRun Aqua
Philips'in güvenilir teknolojisiyle üretilen HomeRun Aqua, sessiz çalışma moduyla gece temizliği için ideal. 360 derece lazer navigasyon sistemi ile evinizin her köşesini haritalıyor. Üç kademeli filtreleme sistemi sayesinde havayı da temizleyerek alerjen ve tozları yakalıyor.
- Emme Gücü: 4000Pa
- Navigasyon: 360° lazer navigasyon
- Pil Ömrü: 200 dakika
- Su Haznesi: 250ml
- Toz Haznesi: 400ml
- Özellikler: 3 kademeli filtre sistemi, sessiz çalışma
- Haritalama: Akıllı oda planlama
- Uygulama: Philips HomeRun app
Bütçe dostu RV20 Mop Plus, temel özellikleri uygun fiyata sunuyor. 2700Pa emme gücü günlük temizlik için yeterli performans sağlıyor. Gyro navigasyon sistemi ve zigzag temizlik deseni ile sistematik bir temizlik sunuyor. Küçük ve orta büyüklükteki evler için ideal bir giriş modeli.
Amazon Prime Day'deki En İyi Laptop İndirimleri
Amazon'da Prime Day indirimleri tüm hızıyla devam ediyor. Bu listede Prime Day kapsamında indirime giren laptop modellerini sizin için bir araya getirdik.
Tapo TP-Link RV20 Mop Plus
- Emme Gücü: 2700Pa
- Navigasyon: Gyro navigasyon
- Pil Ömrü: 150 dakika
- Su Haznesi: 300ml
- Toz Haznesi: 400ml
- Özellikler: 3 kademeli temizlik modu
- Haritalama: Zigzag temizlik rotası
- Uygulama: Tapo app kontrolü
Tefal'in evcil hayvan sahipleri için özel tasarladığı X-Plorer Serie 70, Animal Turbo fırçası ile tüyleri mükemmel topluyor. HEPA filtre sistemi havadaki alerjenleri %99,9 oranında yakalıyor. Methodic Navigation teknolojisi ile odaları sistematik olarak temizleyerek hiçbir alanı atlamıyor.
Tefal RG8477 X-Plorer Serie 70 Mop
- Emme Gücü: 4000Pa
- Navigasyon: Lazer navigasyon
- Pil Ömrü: 120 dakika
- Su Haznesi: 240ml
- Toz Haznesi: 400ml
- Özellikler: Animal Turbo fırça, HEPA filtre
- Haritalama: Methodic Navigation
- Uygulama: Tefal Robots app
Amazon Prime Day'de indirime giren robot süpürgeler içeriğimizin sonuna geldik. Dilerseniz Amazon Prime Day laptop indirimleri içeriğimize de göz atabilirsiniz.