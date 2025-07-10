Televizyon Alacaklar Dikkat: Amazon'da Fiyatlar Çakıldı

Amazon Prime Day kampanyası kapsamında televizyon kategorisi adeta indirim yağmuruna tutuldu. 4K'dan 8K'ya, OLED'den QLED'e, 32 inçten 75 inç ve üzerine kadar her boyutta televizyonlar kaçırılmayacak fırsatlarla satışta. Samsung, LG, TCL gibi dev markalar en yeni modellerini yılın en düşük fiyatlarıyla sunuyor. Özellikle oyun konsollarıyla uyumlu 120Hz ekranlı modeller ve akıllı TV özellikleriyle donatılmış televizyonlar, teknoloji tutkunlarının gözdesi oldu.

Amazon Prime Day Televizyon İndirimleri Başladı

PHILIPS Ambilight TV 55PUS8309/62 55" 139cm 4K UHD LED Dolby Vision Dolby Atmos Titan OS

Philips'in Ambilight teknolojisiyle öne çıkan bu model, 55 inçlik 4K UHD LED ekranıyla görsel bir şölen sunuyor. Dolby Vision ve Dolby Atmos desteği sayesinde sinematik bir deneyim vadeden bu televizyon, Titan OS işletim sistemiyle akıllı TV özelliklerini kullanıcılara sunuyor.

Özellikle Ambilight özelliği ekranın arkasındaki LED'ler aracılığıyla duvarı ekran renkleriyle aydınlatarak izleme deneyimini daha sürükleyici hale getiriyor. 60 Hz yenileme hızı ve HDMI-VRR bağlantı teknolojisi akıcı görüntüler ve oyun deneyimi için yeterli performansı sağlıyor.

Kullanıcı yorumlarında Ambilight özelliğinin beğenildiği, ancak Titan OS'un uygulama kısıtlamaları nedeniyle bazı kullanıcılar tarafından eleştirildiği görülüyor.

TCL 55T7BGTV QLED 4K UHD 55 inç Uydulu Google

TCL 55T7BGTV, 55 inç QLED 4K UHD ekranıyla dikkat çekiyor. Quantum Dot teknolojisi sayesinde nefes kesen renk doğruluğu ve gelişmiş parlaklık sunan bu model Google TV işletim sistemiyle zengin bir uygulama deneyimi sağlıyor.

120Hz Oyun Hızlandırıcı özelliği, ultra düşük gecikme süresiyle kesintisiz ve yüksek hızlı oyun deneyimi sunarken, Dolby Vision-Atmos ve ONKYO 2.1 Hi-Fi Ses Sistemi sinematik bir ses deneyimi vadediyor. AIPQ yapay zeka destekli görüntü işleme ve MEMC teknolojisi, pürüzsüz ve akıcı görseller sağlıyor.

Kullanıcılar genellikle görüntü kalitesinden ve akıcı arayüzden memnun kalırken, bazı kullanıcılar servis hizmetleri konusunda farklı deneyimler yaşamış.

Next YE-58GFSG8-QLED 58" 147 Ekran UHD 4K Google TV

Next markasının bu 58 inçlik QLED 4K UHD Google TV modeli, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Çerçevesiz tasarımıyla modern bir görünüm sunan bu televizyon, Google TV işletim sistemiyle akıllı özelliklere sahip. 60 Hz yenileme hızı, Bluetooth, Wi-Fi, USB ve HDMI bağlantı seçenekleri bulunuyor.

Kullanıcı yorumları, bu modelin fiyat/performans açısından oldukça başarılı olduğunu gösteriyor. Özellikle görüntü kalitesi ve menü hızının beklentilerin üzerinde olduğu belirtiliyor. Bazı kullanıcılar kurulum süreçlerinde servislerle ilgili farklı deneyimler yaşasa da, genel olarak ürünün kalitesinden memnun kalmışlar.

Next YE-42020GG4 42" 106 Ekran Full HD Google Android TV

Next YE-42020GG4, 42 inç Full HD (1080p) çözünürlüklü ekranıyla daha küçük alanlar veya ikinci bir televizyon arayanlar için ideal bir seçenek. Google Android TV işletim sistemiyle kullanıcı dostu bir deneyim sunan bu model, günlük kullanıma uygun özelliklere sahip. 60 Hz yenileme hızı ve Miracast özelliği ile mobil cihazlardan kolayca içerik yansıtma imkanı sunuyor.

Wi-Fi bağlantı teknolojisi ve duvar montaj desteği de bulunuyor. Kullanıcılar, ürünün fiyatına göre oldukça yeterli olduğunu ve oyun konsolu bağlantıları için de uygun olduğunu belirtiyorlar. Kurulum ve servis süreçleri hakkında farklı deneyimler olsa da, genel olarak ürünün performansından memnuniyet dile getiriliyor.

Samsung 75 inç Neo QLED 8K QN990F Vision AI Smart TV (2025)

Samsung'un bu üst düzey modeli, 75 inçlik devasa Neo QLED 8K ekranıyla ev sinema deneyimini zirveye taşıyor. Vision AI Smart TV özelliği sayesinde yapay zeka destekli görüntü ve ses kalitesi sunan bu televizyon, içeriği 4K çözünürlükte izleme imkanı sağlıyor. 120 Hz yenileme hızı, akıcı görüntüler ve oyun deneyimi için ideal.

Knox güvenlik sistemi, kişisel verilerinizi ve bağlı IoT cihazlarınızı koruma altına alıyor. Derin siyahlar ve canlı parlaklıklarla her sahnedeki gizli ayrıntıları ortaya çıkaran zengin kontrast ve renkler sunuyor. Bu model, en yeni teknolojileri ve üstün görüntü kalitesini arayan kullanıcılar için tasarlanmış.

Next YE-65GFSG8-QLED 65" 165 Ekran UHD 4K Google TV

Next markasının 65 inçlik bu QLED 4K UHD Google TV modeli, geniş ekran deneyimini uygun fiyatla sunuyor. Çerçevesiz tasarımı ve Google TV işletim sistemiyle modern bir kullanım vadediyor. 60 Hz yenileme hızı, Bluetooth, Wi-Fi, USB ve HDMI bağlantı seçenekleri mevcut.

Kullanıcı yorumları, bu modelin fiyat/performans açısından oldukça başarılı olduğunu ve özellikle TCL paneli kullandığı için muadil ürünlere göre daha avantajlı olduğunu belirtiyor. D-Smart GO paketi gibi ek avantajlar da sunan bu televizyon, akıcı arayüzü ve hızlı kanal geçişleriyle öne çıkıyor.

Samsung 50 inç QLED Q7F 4K Vision AI Smart TV (2025)

Samsung'un 50 inçlik QLED Q7F 4K modeli, Vision AI Smart TV özelliğiyle yapay zeka destekli görüntü ve ses kalitesi sunuyor. Quantum Dot teknolojisi sayesinde gelişmiş renklerin ve derin siyahların keyfini çıkarabilirsiniz.

50 Hz yenileme hızı ve Knox güvenlik sistemi ile donatılmış bu televizyon, Netflix, Prime Video, Disney Plus ve Apple TV gibi popüler internet hizmetlerini destekliyor. Kullanıcılar, bu modelin canlı renkleri ve keskin görüntü kalitesini takdir ediyor.

Samsung 55 inç Neo QLED QN70F 4K Vision AI Smart TV (2025)

Samsung'un 55 inç Neo QLED QN70F modeli, 4K çözünürlük ve Vision AI Smart TV özellikleriyle öne çıkıyor. Mini LED teknolojisi sayesinde keskin ve doğru kontrast sunan bu televizyon, 100 Hz yenileme hızıyla akıcı görüntüler sağlıyor.

Zarif ve ince tasarımıyla her ortama uyum sağlayan bu model, 4K 144Hz'e kadar ultra akıcı görsellerle oyun deneyimini de üst seviyeye taşıyor. Netflix, Prime Video, Disney Plus ve Apple TV gibi popüler internet hizmetlerini destekliyor. Bu model, hem görüntü kalitesi hem de akıllı özellikleriyle kullanıcıların beğenisini kazanıyor.

Toshiba VIDAA 65UV3463DT 65" 164 Ekran 4K Ultra HD Smart TV

Toshiba VIDAA 65UV3463DT, 65 inçlik 4K Ultra HD ekranıyla geniş bir izleme alanı sunuyor. VIDAA işletim sistemiyle akıllı TV özelliklerine sahip olan bu model, filmleri ve TV şovlarını yüksek çözünürlükte izleme imkanı sağlıyor. 50 Hz yenileme hızı, Wi-Fi ve Ethernet bağlantı seçenekleri bulunuyor. VIDAA işletim sistemi, kişiselleştirilmiş içerik önerileri ve profil oluşturma seçenekleriyle kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor.

Kullanıcı yorumları, ürünün fiyat/performans açısından başarılı olduğunu, görüntü kalitesinin iyi olduğunu ve Android sisteminin rahat çalıştığını belirtiyor. Bazı kullanıcılar panel ile çıta arasındaki boşluk veya menü geçişlerindeki yavaşlık gibi küçük sorunlar yaşasa da, genel olarak memnuniyet yüksek.

TCL 65 inç Akıllı TV 4K QD-Mini LED Renkli Quantum Crystal HDR10+ Oyun Google TV

TCL'nin bu 65 inçlik QD-Mini LED modeli, 4K çözünürlük ve Quantum Crystal HDR10+ ile üstün bir görüntü kalitesi sunuyor. 144Hz doğal yenileme hızı sayesinde özellikle oyunseverler için akıcı bir deneyim vadediyor. ONKYO 2.1 Hi-Fi Ses Sistemi ve Dolby Atmos desteğiyle zengin ve etkileyici bir ses deneyimi sunarken, Yapay Zeka Modu ve Game Master gibi özellikler kullanıcı deneyimini zenginleştiriyor.

Precise Dimming Serisi ile 512 bölgeye kadar hassas karartma ve milyardan fazla renk tonu sunuyor. Bu model, yüksek performans ve üstün görsel-işitsel deneyim arayan kullanıcılar için ideal bir seçenek.

Samsung 85 inç Neo QLED QN70F 4K Vision AI Smart TV (2025)

Samsung'un 85 inçlik bu devasa Neo QLED QN70F modeli, 4K çözünürlük ve Vision AI Smart TV özellikleriyle ev eğlencesini en üst seviyeye taşıyor. Mini LED teknolojisi sayesinde keskin ve doğru kontrast sunan bu televizyon, 100 Hz yenileme hızıyla akıcı görüntüler sağlıyor.

Zarif ve ince tasarımıyla her ortama uyum sağlayan bu model, 4K 144Hz'e kadar ultra akıcı görsellerle oyun deneyimini de üst seviyeye taşıyor. Netflix, Prime Video, Disney Plus ve Apple TV gibi popüler internet hizmetlerini destekliyor. Bu model, hem görüntü kalitesi hem de akıllı özellikleriyle kullanıcıların beğenisini kazanıyor.