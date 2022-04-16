İnternet üzerinden alışveriş sitesi Amazon.com'un resmi Windows 8 uygulamasıdır.

Erkan Calp - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

İlk kurulmuş en büyük çevrimiçi alışveriş sitesi Amazon.com’un Windows 8 cihazlar için hazırlanmış uygulamasıdır. Tamamen ücretsiz olan uygulamayı Windows 8 tablet ve bilgisayarınıza indirerek Amazon ürünlerine masaüstünüzden erişebilirsiniz. Günümüzün en büyük e-ticaret platformu olarak ülkemizde ve dünyada yayın hayatını devam ettiren Amazon, orjinal ürünlere ev sahipliği yapıyor. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca dolar gelir elde eden Amazon her geçen gün büyümeye devam ediyor. Ülkemizde de popüler bir konumda yer alan e-ticaret platformu milyonlarca ürünü alıcılar ile bir araya getiriyor. En çok satılan ürünleri ve önerilenleri görüntüleme gibi pek çok işlevselliği de kullanıcılara sunan uygulama milyonlara ulaşmaya devam ediyor.

Amazon.com Özellikleri

Amazon Windows 8 uygulamasının başlıca özellikleri:

En çok satılan ürünleri ve önerilenleri görüntüleme

Hızlıca ürün araması gerçekleştirme

Ürün açıklama ve incelemelerini okuma

Herhangi bir ürünü sepete ve/veya istek listesine ekleme

Ürünleri satın alma

Tüm Amazon web sitelerine erişme

Tek dokunuşla sipariş ve ödeme

Canlı kutucuk desteği

İnternet üzerinden alışveriş sitesi Amazon.com’un tüm mağazalarına tek bir dokunuşla erişmenize imkan tanıyan uygulama ile ürün karşılaştırmadan satın almaya birçok işlemi hızlı ve rahat bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Amazon uygulaması ile beğendiğiniz Amazon ürünlerini hızlıca satın alabilir, fiyat karşılaştırması yapabilir, ürün incelemelerini okuyabilir, ilginizi çeken ürünleri sosyal platformlarda arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Basit ancak şık arayüze sahip uygulamayı kullanarak Amazon arama motoru üzerinden ürün araması yapabilir ve satın almak üzere kolayca sepetinize ekleyebilirsiniz. Satın alma işlemi Amazon’un güvenli sunucuları aracılığıyla gerçekleştirildiğinden, ürününüzü hiçbir güvenlik riski yaşamadan satın alabiliyorsunuz. Hızlı bir şekilde ürün aramaya fırsat veren uygulama, canlı kutucuk desteği ile de anında satıcılar ile iletişim kurma fırsatı veriyor. tek dokunuşla sipariş ve ödeme gibi basit bir yapıya sahip olan Amazon, mobil uygulamaları ile de hızlı alışveriş deneyimi sunuyor.

Amazon İndir

Windows, Android ve iOS platformlarında yayınlanan Amazon, web platformunda da rahatlıkla kullanılıyor. Uygulamanın Android sürümünü Google Play, iOS sürümünü ise App Store üzerinden indirebilir ve hemen alışverişe başlayabilirsiniz.