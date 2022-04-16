Amazon
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 763
- DOSYA BOYUTU 0.10 MB
- Üretici Amazon.com, Inc.
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İnternet üzerinden alışveriş sitesi Amazon.com'un resmi Windows 8 uygulamasıdır.
İlk kurulmuş en büyük çevrimiçi alışveriş sitesi Amazon.com’un Windows 8 cihazlar için hazırlanmış uygulamasıdır. Tamamen ücretsiz olan uygulamayı Windows 8 tablet ve bilgisayarınıza indirerek Amazon ürünlerine masaüstünüzden erişebilirsiniz. Günümüzün en büyük e-ticaret platformu olarak ülkemizde ve dünyada yayın hayatını devam ettiren Amazon, orjinal ürünlere ev sahipliği yapıyor. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca dolar gelir elde eden Amazon her geçen gün büyümeye devam ediyor. Ülkemizde de popüler bir konumda yer alan e-ticaret platformu milyonlarca ürünü alıcılar ile bir araya getiriyor. En çok satılan ürünleri ve önerilenleri görüntüleme gibi pek çok işlevselliği de kullanıcılara sunan uygulama milyonlara ulaşmaya devam ediyor.
Amazon.com Özellikleri
Amazon Windows 8 uygulamasının başlıca özellikleri:
- En çok satılan ürünleri ve önerilenleri görüntüleme
- Hızlıca ürün araması gerçekleştirme
- Ürün açıklama ve incelemelerini okuma
- Herhangi bir ürünü sepete ve/veya istek listesine ekleme
- Ürünleri satın alma
- Tüm Amazon web sitelerine erişme
- Tek dokunuşla sipariş ve ödeme
- Canlı kutucuk desteği
İnternet üzerinden alışveriş sitesi Amazon.com’un tüm mağazalarına tek bir dokunuşla erişmenize imkan tanıyan uygulama ile ürün karşılaştırmadan satın almaya birçok işlemi hızlı ve rahat bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
Amazon uygulaması ile beğendiğiniz Amazon ürünlerini hızlıca satın alabilir, fiyat karşılaştırması yapabilir, ürün incelemelerini okuyabilir, ilginizi çeken ürünleri sosyal platformlarda arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.
Basit ancak şık arayüze sahip uygulamayı kullanarak Amazon arama motoru üzerinden ürün araması yapabilir ve satın almak üzere kolayca sepetinize ekleyebilirsiniz. Satın alma işlemi Amazon’un güvenli sunucuları aracılığıyla gerçekleştirildiğinden, ürününüzü hiçbir güvenlik riski yaşamadan satın alabiliyorsunuz. Hızlı bir şekilde ürün aramaya fırsat veren uygulama, canlı kutucuk desteği ile de anında satıcılar ile iletişim kurma fırsatı veriyor. tek dokunuşla sipariş ve ödeme gibi basit bir yapıya sahip olan Amazon, mobil uygulamaları ile de hızlı alışveriş deneyimi sunuyor.
Amazon İndir
Windows, Android ve iOS platformlarında yayınlanan Amazon, web platformunda da rahatlıkla kullanılıyor. Uygulamanın Android sürümünü Google Play, iOS sürümünü ise App Store üzerinden indirebilir ve hemen alışverişe başlayabilirsiniz.
Amazon
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 2,121
- Üretici Amazon.com, Inc.
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Popüler e-ticaret sitesi Amazon.com'un Android akıllı telefonlar için geliştirilmiş uygulamasıdır.
Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan popüler e-ticaret sitesi Amazon’un Android uygulaması ile dilediğiniz zaman dilediğiniz yerde alışveriş yapmanın rahatlığını yaşayın. Amazon.com üzerindeki milyonlarca farklı ürünü inceleyebilir ve dilediğinizi hızlıca sepetinize ekleyebilirsiniz.
Amazon Android uygulaması ile ürün karşılaştırmadan ürün satın almaya kadar pekçok işlemi güvenli ve hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Aradığınız özel bir ürün varsa arama işlevini kullanabilir, beğendiğiniz ürünleri arkadaşlarınızla paylaşabilir, fırsat ürünlerine ulaşabilirsiniz. Yardım menüsünden Amazon Müşteri Hizmetlerini tek dokunuşla arayabilir, siparişiniz ve diğer konulara ilişkin yardım isteyebilirsiniz.
Alışverişinizi daha rahat yapabilmeniz için tüm imkanları sunan Amazon uygulamasını mevcut hesabınıza giriş yaparak kullanmaya başlayabilirsiniz. Hesabınız üzerinden verdiğiniz tüm siparişleri takip edebilir ve ödeme, adres gibi değişiklikleri hızlıca yapabilirsiniz.
Amazon
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 427
- DOSYA BOYUTU 133.00 MB
- Üretici Amazon.com, Inc.
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Amazon uygulaması ile Amazon.com üzerindeki ürünleri inceleyebilir ve güvenli bir şekilde satın alabilirsiniz.
En büyük internet alışveriş sitesi Amazon.com’un mobil uygulaması ile Amazon web sitesi üzerinde yer alan milyonlarca ürünü akıllı telefon ve tabletinizden inceleyebilir ve satın alabilirsiniz.
Dünyanın önde gelen e-ticaret sitelerinden Amazon’un iPhone ve iPad uygulamasını yükleyerek Amazon web sitesi üzerinde yaptığınız pekçok işlemi mobil cihazınızdan daha rahat bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Ürün detaylarını inceleyebilir, ürün arayablir, ürünler hakkında yapılan yorumları inceleyebilir ve milyonlarca ürünü güvenli bir şekilde satın alabilirsiniz. Tüm satın alımlarınızı Amazon’un güvenli sunucuları aracılığıyla gerçekleştirilir.
Amazon’un mobil uygulamasını kullanabilmeniz için yeni bir hesap oluşturmanız gerekmez. Mevcut Amazon hesabınıza giriş yaparak kart, ödeme ve gönderme seçenekleri kullanabilir, ürün satın alabilir, siparişlerinizi takip edebilirsiniz.
Amazon iPhone ve iPad uygulamasının başlıca özellikleri:
- Amazon.com’da satılan ürünleri inceleme ve satın alma
- Ürünleri detaylı olarak inceleme, fiyat karşılaştırması yapma
- Amazon’un güvenli sunucuları üzerinden alışveriş yapma
- Ürün incelemelerini okuma