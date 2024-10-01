Android 16'nın Sürüm Adı İçin Türk Tatlısı Seçildi: Ekran Görüntüsü Paylaşıldı!

Google, uzun yıllardan beri Android sürümleri için tatlı isimleri seçiyor. Örneğin Android 15 için Vanilla Ice Cream belirlenmişti. Dolayısıyla Android işletim sisteminin yeni sürümünün ismi uzun süredir merak ediliyordu. Ortaya çıkan bilgilere göre Android 16 için Türk tatlısı seçildi.

Android 16'nın Adı Baklava Olabilir

Yazılım devi Google, 2009 yılında Android 1.5'i Cupcake kod adıyla yayınladığı günden beri sürüm ismi için İngilizce alfabesindeki sıralamayı takip ederek tatlı isimleri seçiyor. Buna Android 1.6'nın Donut olarak isimlendirilmesine örnek verebiliriz.

Ancak bu düzen gelecek yılki Android 16 güncellemesi ile birlikte sona erebilir ve bu güncellemenin kod adı "W" harfiyle başlamayabilir.

Geliştirici Teamb58, hafta sonu AOSP'de gördüğü bazı ilginç kod değişiklikleri tespit etti. Kod satırlarında önümüzdeki yıl sunulacak yeni Android sürümünün ismi yer alıyor. min_sdk_version kısmı "Baklava" olarak adlandırılmış.

Farklı bir ekran görüntüsünde de Android 16'nın sürüm adının "Baklava" şeklinde ayarlandığını görüyoruz. Bu iki farklı görsel, yeni sürümün baklava olacağını gösteriyor ancak resmî açıklama yapılmadığından dolayı farklı bir isim olma ihtimali de mevcut.

Mevcut Android sürümünde ise min_sdk_version bölümü "VanillaIceCream" şeklinde ayarlanmıştı. Bu sürümün ismi, Vanilla Ice Cream olmuştu.