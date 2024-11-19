Apple, Eski iPhone'ların iCloud Desteğini Kesiyor! Hangi Modeller Etkilenecek?

Apple, iOS 8 veya daha eski sürümlerde çalışan iPhone ve iPad'ler için iCloud yedekleme desteğini tamamen sonlandıracağını duyurdu. Şirket, bu değişikliğin 18 Aralık 2024 itibarıyla yürürlüğe gireceğini belirtti. Bu tarihten itibaren, bu cihazlarda iCloud üzerinden yeni yedekleme işlemi yapılamayacak ve mevcut iCloud yedeklemeleri Apple tarafından silinecek. İşte detaylar!

iCloud, Eski iPhone'larda Çalışmayacak

Apple, iOS 8 veya daha eski sürümlerde çalışan iPhone ve iPad'ler için iCloud yedekleme desteğini tamamen sonlandıracağını duyurdu. Şirketin açıklamasına göre bu değişiklik sadece iCloud yedekleme özelliğini etkiliyor. Yani yedek telefon ya da başka bir amaçla eski bir iPhone kullanıyorsanız herhangi bir sorun yaşamayacaksınız.

iOS 8 ve daha eski sürümleri kullanan cihazlarda bulunan uygulamalar ve veriler korunacak. Kullanıcılar, cihazlarını bir Mac ya da Windows PC’ye bağlayarak manuel yedekleme yapmaya devam edebilecekler. Peki hangi telefonlar iCloud güncelleme desteğini kaybedecek.

iPhone Modelleri:

iPhone 4S ve önceki modeller: iOS 8, iPhone 4S için son büyük güncelleme oldu.

iPad Modelleri:

iPad 2: iOS 8, iPad 2 için son büyük güncellemeydi.

iPad 3. Nesil (Retina Display): Bu model de iOS 8'den sonra güncelleme almadı.

iPad Mini 1. Nesil: iOS 8, bu cihaz için son büyük güncelleme oldu.

Bildiğiniz üzere Apple, iOS 9 ile birlikte Apple, iCloud yedeklemelerinde CloudKit teknolojisini kullanmaya başlamıştı. Şirket, eski yedekleme sistemini sonlandırmanın, Apple’ın “yayınlanmış minimum yazılım gereksinimleriyle daha yakından uyum sağlama” hedefinin bir parçası olduğunu belirtti.

Her ne kadar ülkemizde ve dünyanın geri kalanında iPhone 4S ve önceki modellerin kullanımı pek de yaygın olmasa da eminiz ki etkilenecek kullanıcılar vardır. Bu nedenle siz ya da çevrenizdeki birinin telefonu eskiyse değerli anılarınızı kaybetmemek için dikkat etmenizde fayda var.