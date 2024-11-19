Starlink'in İnternet Hızı Türkiye'nin İnternet Hızının 48 Katına Çıkıyor

Uydu üzerinden internet hizmeti sunan Starlink, hız konusunda fibere rakip olmayı planlıyor. SpaceX Başkanı ve COO'su Gwynne Shotwell'in açıklamasına göre şirket, mevcut internet hızını yakın gelecekte 2 Gbps'ye çıkarmayı hedefliyor. Bu hız, ABD’deki mevcut ortalama Starlink hızlarından yaklaşık 25 kat Türkiye'den de yaklaşık 48 kat daha hızlı. İşte detaylar!

Türkiye'ye Gelmekten Vazgeçen Starlink'in İnternet Hızı 25 Kat Artıyor!

İlk defa Elon Musk'ın çılgın projelerinden biri olarak 2015 yılında duyurulan starlink, günümüzde gerçekten de aktif bir hizmet. Dileyen kullanıcılar Starlink'i satın alarak dünyanın pek çok yerinde altyapı ihtiyacı olmadan "ev internetine" erişebiliyor. Elbette ki bu servis de mükemmel değil.

Henüz erken aşamada olan Starlink, değişkenlik göstermekle beraber ortalama 79 Mbps indirme ve 10 Mbps yükleme hızına sahip. Ayrıca online oyunlarda kritik bir sorun olabilen gecikme hızları da standart internetlere göre yüksek. Ancak SpaceX'in COO'su Gwynne Shotwell'e göre bunlar değişiyor.

Katıldığı bir toplantıda konuşan Shotwell, yeni nesil Starlink uydularının daha küçük olacağını, daha dar alanları kapsayacağını ancak her uydunun kendi bölgesinde daha iyi performans sunacağını söyledi. Yakın gelecekte tek bir antern ile hedeflenen hızın ise 1-2 Gbps olduğunun altını çizdi.

Belirtmekte fayda var ki Starlink kullanıcıları bulundukları bölgeye göre değişmekle bilrikte birden fazla anten ile yüksek hızla alabiliyor. Shotwell'in iddiası ise bunun daha fazla bölgeden tek anten ile yapılabileceği yönünde. Şu anda bir Starlink anteninin fiyatı 349 dolar. Peki Starlink'in 2 Gbps'ye kadar çıkan interneti Türkiye'den kullanılabilecek mi?

Starlink'in internet sitesinde yer alan erişilebilirlik haritasında sene başında Türkiye'de 2025'te erişilebilir olacak yazıyordu. Ancak birkaç ay önce bunun yerine “Pending Regulatory Approval” (Yönetmelik Onayı Bekleniyor) ifadesi eklendi. Ne yazık ki bu ifade hizmetin ülkemizde ne zaman aktif olacağı belli değil anlamına geliyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Starlink uydu ile tüm dünyaya 2 Gbps internet sunmaya hazırlanırken neden Türkiye'de insanlar 100 Mbps altı internet kullanıyor? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.