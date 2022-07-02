iCloud Şifremi Unuttum, iCloud Hesabı Nasıl Kurtarılır?

Milyonlarca kullanıcısı olan Apple, tüm cihazlarından bir ID bulundurma koşulu sunuyor. Eğer sizde iPhone iCloud şifremi unuttum problemini yaşıyorsanız yalnız değilsiniz birçok kullanıcı internet üzerinden Apple iCloud şifremi unuttum adlı anahtar kelimeyi aramakta iCloud şifremi unuttum problemi nasıl çözülür? Gelin birlikte bakalım.

iCloud Hesap Kurtarma Nasıl Yapılır?

Bir Apple kullanıcısı iseniz başınıza bir defa olsun iCloud mail şifremi unuttum sorunu ile karşılaşmıştırsınız ya da karşılaşacaktırsınız. iCloud şifremi unuttum telefon açılmıyor sorunu nasıl çözeceğinizi aşağıda sıralı bir şekilde anlattık.

iPhone, iPad ve İPod Touch Üzerinden Hesap Kurtarma İşlemi

Telefonunuzun ayarlar bölümüne gidin.

Parola ve Güvenlik sayfasına girin.

Apple Kimliği şifrenizi girin.

"Kurtarma Ahatarı" seçeneği karşınıza çıkacaktır.

seçeneği karşınıza çıkacaktır. Anahtarı aktif edin.

Cihaz şifrenizi girin.

Bir kurtarma anahtarı belirleyin.

Belirlediğiniz kurtarma anahtarını onaylayın.

Şifrenizi bir yere not almayı unutmayın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Mac Üzerinden Hesap Kurtarma İşlemi

Bilgisayarınızdan Apple menüsüne gelin.

Sistem tercihleri seçeneği karşınıza gelecektir.

Sistem tercihleri seçeneğine tıklayın.

Apple Kimliği'nizi girin.

"Kurtarma Anahtarı" seçeneğini pasif halden aktif hale getirin.

seçeneğini pasif halden aktif hale getirin. Bir kurtarma anahtarı belirleyin.

Belirlediğiniz kurtarma anahtarını onaylayın.

Şifrenizi bir yere not almayı unutmayın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Apple ID Şifre Sıfırlama

iPhone, iPad ve İPod Touch Üzerinden Şifre Sıfırlama İşlemi

Telefonunuzun ayarlar bölümüne gidin.

Parola ve Güvenlik sayfasına girin.

sayfasına girin. "Parola Değiştir" seçeneği karşınıza çıkacaktır.

seçeneği karşınıza çıkacaktır. Parola Değiştir seçeneğine dokunun.

Yeni bir şifre belirleyin.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Mac Üzerinden Şifre Sıfırlama İşlemi

Bilgisayarınızdan Apple menüsüne gelin.

Sistem tercihleri seçeneği karşınıza gelecektir.

Sistem tercihleri seçeneğine tıklayın.

Apple Kimliği'nizi açın.

Parola ve Güvenlik seçeneğine tıklayın.

Karşınıza; "Apple kimliğini veya parolayı mı unuttunuz?" bağlantısı çıkacaktır.

bağlantısı çıkacaktır. Bağlantıya tıklayın.

"Parola Değiştir" butonuna tıklayın.

butonuna tıklayın. Mac kilidinizi girin.

Yeni bir şifre belirleyin.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Bu içeriğimizde iCloud şifre sıfırlama, iCloud hesap kurtarma işlemlerini gördük. Sizlerin daha önce iPhone iCloud şifremi unuttum gibi bir olay başınıza geldi mi, geldi ise ne yaptınız? Yorumlarda görüşlerinizi bizler ile paylaşmayı unutmayın.