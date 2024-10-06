Yapay Zeka Özellikleri İçin Geri Sayım Başladı: Apple Intelligence'ın Ne Zaman Kullanıma Sunulacağı Belli Oldu!

Apple'ın geçtiğimiz WWDC etkinliğinin yıldızı olarak tanımlanan Apple Intelligence yapay zeka özellikleri ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sektörel kaynaklar, yeni yapay zeka özelliklerinin kullanıcılara ne zaman sunulacağını gün yüzüne çıkardı. Detaylar haberde.

Apple Intelligence Özellikleri 28 Ekim'de Geliyor!

Apple'ın iOS 18 ile birlikte duyurduğu, "Apple Intelligence" adı altında duyurduğu yeni yapay zeka özellikeri hakkında yeni bir bilgi gündeme geldi. Apple hakkında önemli ve isabetli haberleriyle tanınan Mark Gurman, Apple Intelligence'ın hangi tarihte tüm kullanıcıların hizmetine sunulacağını açıkladı. Buna göre şirketin yeni yapay zeka özellikleri 28 Ekim'de resmen kullanılabilir olacak.

ABD merkezli teknoloji devi, söz konusu tarih ışığında yeni cihazların piyasaya sürülmesinden yaklaşık bir ay sonra yeni yapay zeka özelliklerini hayata geçirmiş olacak. Gurman'a göre firma, Apple Intelligence'a özel olarak 1 Kasım'da başlayan satışlarla birlikte de kullanıcıların yapay zeka özelliklerine hemen erişmesine imkan tanıyacak. Öte yandan pek çok yeni özellikliğin sadece iPhone 15 Pro ve üstü cihazlarda çalışabildiğini belirtmekte fayda var.

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