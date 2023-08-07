Apple'ın iPhone Satış Stratejisi Kusursuz İşliyor: Pahalı Modeller Öncelik Konumunda!

Apple'ın son çeyrek sonuçları, ABD'deki akıllı telefon pazarında bir düşüş olduğunu ortaya koydu ve bu da 2. çeyrek iPhone satışlarında bir düşüşe neden oldu. Buna rağmen Apple'ın iPhone 14 Pro ve normal iPhone serilerini farklılaştırma stratejisi kusursuzca çalışmışa benziyor.

Apple, iPhone serisi modellerinin fiyatlarını artırarak ve Pro serisi ile daha ucuz modeller arasında önemli bir özellik farkı yaratarak müşterileri daha pahalı telefonlara yönlendirmeyi başardı ve bunun sonucunda 988 dolarlık rekor bir ortalama satış fiyatı elde etti.

iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max, daha ucuz iPhone'ların daha popüler olduğu önceki sürümlerden farklı olarak ürün karmasının %60'ını oluşturarak satışları domine etti.

iPhone 15 Serisi Bu Stratejiden Nasıl Etkilenecek?

Pazar araştırma firması Omdia, bu trendin iPhone 15 serisinde de devam edeceğini ve Pro ve Pro Max modellerinin toplam satışların %65'ini oluşturacağını öngörüyor.

Periskop kamera yakınlaştırması, daha ince çerçeveler, titanyum çerçeve ve A17 işlemci ile donatılmış iPhone 15 Pro Max'in 28,5 milyon adet satılması beklenirken, bu modelin bir kez daha en çok satan model olacağı tahmin ediliyor. iPhone 15 Pro ise 20,5 milyon satış öngörüsüyle onu yakından takip ediyor.

Buna karşılık daha eski işlemciye ve daha yavaş ekran yenileme hızlarına sahip olduğu söylenen iPhone 15 ve iPhone 15 Plus, kalan 26 milyon ünite için rekabet edecek.

Peki siz iPhone 15 serisinden bir model almayı düşünseydiniz tercihiniz hangi model olurdu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.