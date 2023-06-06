2023 Apple Tasarım Ödülleri Kazananları Açıklandı
2023 Apple Tasarım Ödülleri kazananları duyuruldu. Peki, ödüle layık görülen uygulamalar ve oyunlar hangileri? İşte paylaşılan listeye ilişkin ayrıntılar!
2023 Apple Tasarım Ödülleri kazananları belli oldu. Uygulamalar ve oyunlardan oluşan 12 adet yazılım ödüle layık görüldü. Peki, bu yılın kazananları arasında hangi uygulama ve oyunlar yer aldı? Teknoloji devi Apple tarafından paylaşılan listeye dair detaylar haberimizde.
2023 Apple Tasarım Ödülleri Kazananları Listesi
- Kapsayıcılık: Universe - Website Builder ve stitch.
- Keyif ve Eğlence: Duolingo ve Afterplace
- Etkileşim: Flighty ve Railbound
- Sosyal Etki: Headspace ve Endling
- Görseller ve Grafikler: Any Distance ve Resident Evil Village
- İnovasyon: SwingVision: A.I. Tennis App ve MARVEL SNAP
Teknoloji devi, Apple Tasarım Ödülleri kazananlarını duyurdu. Kapsayıcılık kategorisinde Universe Exploration Company tarafından geliştirilen Universe - Website Builder ve Lykke Studios tarafından geliştirilen stitch. uygulamaları yer aldı.
En iyi yabancı dil öğrenme uygulamaları arasında yer alan Duolingo ve Evan Kice tarafından geliştirilen Afterplace oyun Keyif ve Eğlence kategorisinde ödüle layık görüldü. Etkileşim kategorisinde Flighty uygulaması ve Afterburn tarafından geliştirilen Railbound oyununa ödül verildi. Headspace ve Endling ise Sosyal Etki kategorisinde ödülün sahibi oldu.
Any Distance isimli uygulama ve Capcom'un başarılı oyunu Resident Evil Village Görseller ve Grafikler kategorisinin kazananı olmayı başardı. İnovasyon kategorisinde SwingVision: A.I. Tennis App ve MARVEL SNAP ödül aldı.
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