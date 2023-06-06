2023 Apple Tasarım Ödülleri Kazananları Açıklandı

2023 Apple Tasarım Ödülleri kazananları belli oldu. Uygulamalar ve oyunlardan oluşan 12 adet yazılım ödüle layık görüldü. Peki, bu yılın kazananları arasında hangi uygulama ve oyunlar yer aldı? Teknoloji devi Apple tarafından paylaşılan listeye dair detaylar haberimizde.

2023 Apple Tasarım Ödülleri Kazananları Listesi

Kapsayıcılık : Universe - Website Builder ve stitch.

: Universe - Website Builder ve stitch. Keyif ve Eğlence : Duolingo ve Afterplace

: Duolingo ve Afterplace Etkileşim : Flighty ve Railbound

: Flighty ve Railbound Sosyal Etki : Headspace ve Endling

: Headspace ve Endling Görseller ve Grafikler : Any Distance ve Resident Evil Village

: Any Distance ve Resident Evil Village İnovasyon: SwingVision: A.I. Tennis App ve MARVEL SNAP

Teknoloji devi, Apple Tasarım Ödülleri kazananlarını duyurdu. Kapsayıcılık kategorisinde Universe Exploration Company tarafından geliştirilen Universe - Website Builder ve Lykke Studios tarafından geliştirilen stitch. uygulamaları yer aldı.

En iyi yabancı dil öğrenme uygulamaları arasında yer alan Duolingo ve Evan Kice tarafından geliştirilen Afterplace oyun Keyif ve Eğlence kategorisinde ödüle layık görüldü. Etkileşim kategorisinde Flighty uygulaması ve Afterburn tarafından geliştirilen Railbound oyununa ödül verildi. Headspace ve Endling ise Sosyal Etki kategorisinde ödülün sahibi oldu.

Any Distance isimli uygulama ve Capcom'un başarılı oyunu Resident Evil Village Görseller ve Grafikler kategorisinin kazananı olmayı başardı. İnovasyon kategorisinde SwingVision: A.I. Tennis App ve MARVEL SNAP ödül aldı.

2023 Apple Tasarım Ödülleri'ne layık görülen oyun ve uygulamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.