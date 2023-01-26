En İyi Yabancı Dil Öğrenme Uygulamaları

Yabancı dil öğrenme uygulamaları, insanların mobil cihazlar üzerinden çok pratik şekilde istediği yabancı dil öğrenebilmesine imkân tanıyor. Bu yazıda alanında en başarılı hizmetleri bir arada topladık.

Akıllı telefon ve tabletler için geliştirilen yazılımlar, yabancı dil öğrenmek isteyen kişilere büyük bir kolaylık sağlıyor. Bu hizmetler sayesinde İngilizce, Fransızca, Rusça, Almanca veya farklı bir dil öğrenebilirsiniz. Peki, en başarılı yabancı dil öğrenme uygulaması hangisi?

Yabancı Dil Öğrenme Uygulamaları Listesi

Cambly

Memrise

Busuu

Speaky

Italki

Tandem

HelloTalk

Mondly

LinguaLeo

Cake - Learn English

Yukarıda en başarılı 10 adet yabancı dil öğrenme uygulaması bulunuyor. Listede yer alan hizmetlerin detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca çeviri yapan bir yazılım arıyorsanız en iyi çeviri programları listesini inceleyebilirsiniz.

Cambly

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Cambly, anadili İngilizce olan öğretmenlerden görüntülü olarak eğitim alabilmenizi sağlıyor. Yabancı dil seviyesini geliştirebilmenize imkân tanıyan hizmette pek çok eğitmen bulunuyor.

Memrise

Yabancı dil öğrenme programı Memrise'ta Fransızca, Almanca, İngilizce ve İspanyolca dahil 10'dan fazla dil yer alıyor. Çeşitli videoların yer aldığı uygulama, bu sayede sözcüklerin anlamlarının yanı sıra nasıl telaffuz edildiğini de öğretiyor. Yabancı dilde sesli konuşarak alıştırma yapabilmeniz de mümkün.

Busuu

Başlangıç düzeyinden ileri düzeye kadar çeşitli dersler içeren Busuu'da Almanca, Rusça, Fransızca ve İngilizce dahil pek çok dil bulunuyor. Kelimelerin nasıl telaffuz edilmesi gerektiğini de öğrenmenizi sağlayan uygulamada çeşitli sorular mevcut. Tüm dünyada çok popüler olan hizmette ayrıca ilerlemenizi takip edebilirsiniz.

Speaky

Kullanıcı dostu arayüze sahip olan Speaky'de diğer insanlar ile iletişim kurarak yabancı dil seviyenizi geliştirebilmeniz mümkün. Örneğin Fransızca öğrenmek istiyorsunuz. Ana dili Fransızca olan bir kişi ile sohbet edebilirsiniz. Böylelikle Fransızca bilginizi geliştirebilirsiniz. Hizmeti kullanabilmek için hesap oluşturmanız gerekiyor.

Italki

İtalyanca, Japonca, İngilizce, Çince dahil 150'yi aşkın dili destekleyen Italki'de eğitmenlerden görüntülü olarak ders alabilirsiniz. 10 milyondan fazla ders içeren uygulamada çok sayıda eğitmen bulunuyor. Hizmette ayrıca yabancı dil ile ilgili pratik yapabilmenize imkân tanıyan topluluk da mevcut.

Tandem

Yabancı dil öğrenme uygulamaları arasında bulunan Tandem'da yabancı dilinizi geliştirmek için diğer insanlarla iletişim kurabilirsiniz. Bu sayede pratik yapabilirsiniz. Japonca, Almanca ve İngilizce dahil çeşitli dilleri destekleyen uygulamada mesajlaşma esnasında yanlış yazılan sözcükleri düzeltebilmeniz de mümkün. Hizmette görüntülü görüşme işlevi de yer alıyor.

HelloTalk

Milyonlarca kişi tarafından tercih edilen HelloTalk üzerinden diğer insanlarla iletişim kurabilir ve bu sayede yabancı dil seviyenizi geliştirebilirsiniz. Mesajlaşma bölümünde çeviri ve düzeltme gibi araçlar yer alıyor. Büyük bir popülerliğe sahip olan hizmette ayrıca görüntülü arama ve sesli mesaj özellikleri de bulunuyor.

Mondly

Yabancı dil öğrenme programları arasında bulunan Mondly, arttırılmış gerçeklik (AR) özelliği ile dikkat çekiyor. Dersleri daha eğlenceli hâle getiren AR özelliği, bulunduğunuz ortamda bir öğretmen varmış gibi ders alabilmenizi sağlıyor. Bu özellik sayesinde gezegenleri, sebzeleri ve daha fazlasını odanızda görebiliyorsunuz.

LinguaLeo

Yabancı dil seviyenizi geliştirebilmenize yardımcı olan LinguaLeo'da çeşitli dersler yer alıyor. Hesap oluşturma işleminin ardından hizmete erişebilirsiniz. Hizmete eriştikten sonra seviye belirleme sınavını tamamlayabilir ve düzeyinize göre bir program hazırlanır. Okuma, dinleme ve gramer gibi konularda alıştırmalar yapabilirsiniz.

Cake - Learn English

Cake - Learn English, kısa videolarla günlük hayatta kullanılan İngilizce sözcükleri öğrenmenizi sağlıyor. Uygulamada ayrıca diyalog alıştırmaları da bulunuyor. Bu sayede sözcüklerin nasıl telaffuz edildiğini öğrenebilir ve yabancı metinleri daha kolay şekilde okuyabilirsiniz. Uygulama çeşitli testler de içeriyor.

Bu yazıda yabancı dil öğrenme uygulamaları listesi hazırladık. Hazırladığımız listede yer alan uygulamaların indirme bağlantılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca İngilizce dilinin nasıl öğrenileceğini merak ediyorsanız İngilizce nasıl öğrenilir, neler gerekli sorularını cevapladığımız yazıya da göz atabilirsiniz.