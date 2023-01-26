En İyi Yabancı Dil Öğrenme Uygulamaları
Yabancı dil öğrenme uygulamaları, insanların mobil cihazlar üzerinden çok pratik şekilde istediği yabancı dil öğrenebilmesine imkân tanıyor.
Yabancı dil öğrenme uygulamaları, insanların mobil cihazlar üzerinden çok pratik şekilde istediği yabancı dil öğrenebilmesine imkân tanıyor. Bu yazıda alanında en başarılı hizmetleri bir arada topladık.
Akıllı telefon ve tabletler için geliştirilen yazılımlar, yabancı dil öğrenmek isteyen kişilere büyük bir kolaylık sağlıyor. Bu hizmetler sayesinde İngilizce, Fransızca, Rusça, Almanca veya farklı bir dil öğrenebilirsiniz. Peki, en başarılı yabancı dil öğrenme uygulaması hangisi?
Yabancı Dil Öğrenme Uygulamaları Listesi
- Cambly
- Memrise
- Busuu
- Speaky
- Italki
- Tandem
- HelloTalk
- Mondly
- LinguaLeo
- Cake - Learn English
Yukarıda en başarılı 10 adet yabancı dil öğrenme uygulaması bulunuyor. Listede yer alan hizmetlerin detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca çeviri yapan bir yazılım arıyorsanız en iyi çeviri programları listesini inceleyebilirsiniz.
Cambly
Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Cambly, anadili İngilizce olan öğretmenlerden görüntülü olarak eğitim alabilmenizi sağlıyor. Yabancı dil seviyesini geliştirebilmenize imkân tanıyan hizmette pek çok eğitmen bulunuyor.
Memrise
Yabancı dil öğrenme programı Memrise'ta Fransızca, Almanca, İngilizce ve İspanyolca dahil 10'dan fazla dil yer alıyor. Çeşitli videoların yer aldığı uygulama, bu sayede sözcüklerin anlamlarının yanı sıra nasıl telaffuz edildiğini de öğretiyor. Yabancı dilde sesli konuşarak alıştırma yapabilmeniz de mümkün.
Busuu
Başlangıç düzeyinden ileri düzeye kadar çeşitli dersler içeren Busuu'da Almanca, Rusça, Fransızca ve İngilizce dahil pek çok dil bulunuyor. Kelimelerin nasıl telaffuz edilmesi gerektiğini de öğrenmenizi sağlayan uygulamada çeşitli sorular mevcut. Tüm dünyada çok popüler olan hizmette ayrıca ilerlemenizi takip edebilirsiniz.
Speaky
Kullanıcı dostu arayüze sahip olan Speaky'de diğer insanlar ile iletişim kurarak yabancı dil seviyenizi geliştirebilmeniz mümkün. Örneğin Fransızca öğrenmek istiyorsunuz. Ana dili Fransızca olan bir kişi ile sohbet edebilirsiniz. Böylelikle Fransızca bilginizi geliştirebilirsiniz. Hizmeti kullanabilmek için hesap oluşturmanız gerekiyor.
Italki
İtalyanca, Japonca, İngilizce, Çince dahil 150'yi aşkın dili destekleyen Italki'de eğitmenlerden görüntülü olarak ders alabilirsiniz. 10 milyondan fazla ders içeren uygulamada çok sayıda eğitmen bulunuyor. Hizmette ayrıca yabancı dil ile ilgili pratik yapabilmenize imkân tanıyan topluluk da mevcut.
Tandem
Yabancı dil öğrenme uygulamaları arasında bulunan Tandem'da yabancı dilinizi geliştirmek için diğer insanlarla iletişim kurabilirsiniz. Bu sayede pratik yapabilirsiniz. Japonca, Almanca ve İngilizce dahil çeşitli dilleri destekleyen uygulamada mesajlaşma esnasında yanlış yazılan sözcükleri düzeltebilmeniz de mümkün. Hizmette görüntülü görüşme işlevi de yer alıyor.
HelloTalk
Milyonlarca kişi tarafından tercih edilen HelloTalk üzerinden diğer insanlarla iletişim kurabilir ve bu sayede yabancı dil seviyenizi geliştirebilirsiniz. Mesajlaşma bölümünde çeviri ve düzeltme gibi araçlar yer alıyor. Büyük bir popülerliğe sahip olan hizmette ayrıca görüntülü arama ve sesli mesaj özellikleri de bulunuyor.
Mondly
Yabancı dil öğrenme programları arasında bulunan Mondly, arttırılmış gerçeklik (AR) özelliği ile dikkat çekiyor. Dersleri daha eğlenceli hâle getiren AR özelliği, bulunduğunuz ortamda bir öğretmen varmış gibi ders alabilmenizi sağlıyor. Bu özellik sayesinde gezegenleri, sebzeleri ve daha fazlasını odanızda görebiliyorsunuz.
LinguaLeo
Yabancı dil seviyenizi geliştirebilmenize yardımcı olan LinguaLeo'da çeşitli dersler yer alıyor. Hesap oluşturma işleminin ardından hizmete erişebilirsiniz. Hizmete eriştikten sonra seviye belirleme sınavını tamamlayabilir ve düzeyinize göre bir program hazırlanır. Okuma, dinleme ve gramer gibi konularda alıştırmalar yapabilirsiniz.
Cake - Learn English
Cake - Learn English, kısa videolarla günlük hayatta kullanılan İngilizce sözcükleri öğrenmenizi sağlıyor. Uygulamada ayrıca diyalog alıştırmaları da bulunuyor. Bu sayede sözcüklerin nasıl telaffuz edildiğini öğrenebilir ve yabancı metinleri daha kolay şekilde okuyabilirsiniz. Uygulama çeşitli testler de içeriyor.
İngilizce Öğrenmek İçin İzlenilebilecek 5 Dizi
İngilizce öğrenmek için altyazılı film veya dizi izlemeniz gerektiğini mutlaka duymuş ya da görmüştürsünüz. Birçok kişi dil öğrenme sürecinde en faydalı olabilecek şeylerden biride film veya dizi izlemek olduğunu söyler.
Bu yazıda yabancı dil öğrenme uygulamaları listesi hazırladık. Hazırladığımız listede yer alan uygulamaların indirme bağlantılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca İngilizce dilinin nasıl öğrenileceğini merak ediyorsanız İngilizce nasıl öğrenilir, neler gerekli sorularını cevapladığımız yazıya da göz atabilirsiniz.
Cake - Learn English
Cake - Learn English İndir (Android): Bedava (Ücretsiz) İngilizce öğrenme uygulaması
Mondly
Mondly uygulaması ile Android işletim sistemli cihazlarınızdan 33 farklı yabancı dili ücretsiz olarak öğrenebiliyorsunuz.
LinguaLeo
LinguaLeo uygulamasını kullanarak Android akıllı telefon ve tabletlerinizden İngilizce öğrenebilirsiniz.
Speaky
Speaky, kendi dillerini konuşan kişilerden dillerini öğrenirken onlara da kendi konuştuğunuz dili öğreteceğiniz eğlenceli ve ücretsiz bir Android uygulaması.
HelloTalk
HelloTalk uygulamasını kullanarak oldukça kolay ve etkili bir şekilde yabancı dil öğrenebilirsiniz.
italki
Mobil cihazınızda yeni bir dil öğrenmek istiyorsanız italki adlı uygulamadan faydalanabilirsiniz.
Memrise
Android cihazlarınızda İngilizce başta olmak üzere diğer yabancı dilleri öğrenmek için bu uygulamayı kullanabilirsiniz.
Cambly
Anadili İngilizce olan gönüllü öğretmenler ile videolu sohbet ederek, İngilizce'nizi geliştirebilirsiniz.
YORUMLAR