Apple Vision Pro Temalı iPhone 15 Pro Üretildi: Fiyatı Dudak Uçuklatıyor!

Tasarladığı özel tasarımlı cihazlar ile gündeme gelmeye devam eden Caviar, Apple Vision Pro temasını içeren iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerini üretti. İlginç bir tasarıma kavuşan telefonlar, fiyat etiketleriyle dikkat çekiyor.

Teknoloji devi Apple, geçtiğimiz yıl yapılan etkinlik esnasında Apple Vision Pro isimli karma gerçeklik gözlüğü tanıtmıştı. Gelişmiş özellikleriyle ilgi odağı hâline gelen cihaz tasarımıyla da beğeni toplamıştı.

Caviar, söz konusu karma gerçeklik gözlüğünden ilham alarak iki farklı iPhone modeli üretti ve bu tasarımı "Vision" olarak isimlendirdi. iPhone 15 Pro Vision için 8 bin 60 dolar, iPhone 15 Pro Max Vision için ise 8 bin 840 dolar başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Fiyatların tamamına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Apple Vision Pro Temalı iPhone 15 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

iPhone 15 Pro Vision 128 GB Depolama : 8.060 dolar

: 8.060 dolar iPhone 15 Pro Vision 256 GB Depolama : 8.340 dolar

: 8.340 dolar iPhone 15 Pro Vision 512 GB Depolama : 8.700 dolar

: 8.700 dolar iPhone 15 Pro Vision 1 TB Depolama: 9.060 dolar

Apple Vision Pro Temalı iPhone 15 Pro Max Fiyatları