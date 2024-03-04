Teknoloji devi Apple'ın son lansmanı olan Apple Vision Pro, şıklığı, gücü ve inovatif özellikleri ile dikkat çekiyor. Ancak, yüksek fiyat etiketi birçok kullanıcı için ulaşılmaz olabiliyor.

Neyse ki, akıllı gözlük dünyasında Apple Vision Pro'nun uygun fiyatlı alternatifleri bulunuyor. Bu yazımızda, uygun fiyatlı etkileyici özelliklere sahip olan alternatifleri sizler için bir araya getirdik.

Apple Vision Pro Alternatifleri

Uygun fiyatlı Apple Vision Pro alternatifleri, kullanıcıların benzer özelliklere sahip akıllı gözlükleri daha erişilebilir bir fiyatla deneyimlemelerine olanak tanır. Bu modeller arasında karşılaştırma yaparak, ihtiyaçlarınıza en uygun olanı seçebilir ve akıllı gözlük dünyasının keyfini bütçenize uygun bir şekilde çıkarabilirsiniz.

Meta Quest 3

Meta Quest 3, hem eğlence hem de üretkenlik ihtiyaçlarını karşılayarak Apple Vision Pro'ya benzer bir kullanım sunuyor.

4K çözünürlüklü OLED ekran ile kaliteli bir deneyim verebiliyor.

Qualcomm Snapdragon XR3 işlemci, kusursuz performans sağlayarak sanal ortamlarda kesintisiz gezinme ve etkileşime olanak tanıyor.

Uygulamaları, oyunları ve medya dosyalarını depolamak için 128 GB veya 256 GB alan veriyor.

Pil ömrü ise tek şarjla 4 saate kadar dayanabiliyor.

Harici sensörlere ihtiyaç duymadan doğru ve duyarlı hareket takibine olanak tanıyan 6DoF (altı serbestlik derecesi) içten dışa izleme özelliği bulunuyor.

Meta Quest Pro

Apple Vision Pro'ya birinci sınıf bir alternatif arayanlar için Meta Quest Pro, dikkate alınması gereken diğer bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

Önceki model gibi, çarpıcı görsel netliğe sahip 4K çözünürlüklü bir OLED ekranı bulunuyor.

Qualcomm Snapdragon XR3 işlemci, hızlı ve verimli performans sunarak sorunsuz çoklu görev gerçekleştirmeye ve uygulamalar arasında kusursuz geçişlere olanak tanıyor.

Depolama kapasitesi açısından Meta Quest Pro, uygulamaları, oyunları ve medya dosyalarını depolamak için geniş alan sağlayan 256 GB veya 512 GB seçenekleri sunuyor.

Meta Quest Pro, doğru hareket takibine olanak tanıyan 6DoF iç-dış takip özelliğine ek olarak, el takip yetenekleri de bulunuyor.

Xreal Air 2 Pro

Uygun fiyatlı bir diğer alternatif ise Xreal Air 2 Pro'dur. Apple Vision Pro ile karşılaştırıldığında daha düşük bir fiyat noktasına sahip olsa da, etkileyici mekansal hesaplama yetenekleri ile mükemmel bir deneyim sağlıyor.

Kullanıcılara net ve sürükleyici bir AR deneyimi sunan, 90 derecelik görüş alanına sahip yüksek çözünürlüklü bir ekranı bulunuyor.

Depolama açısından, 64GB veya 128GB seçenekleri sunarak AR uygulamaları ve içeriğini depolamak için yeterli alan sağlıyor.

Pil ömrü ise tek şarjla 3 saate kadar dayanabiliyor.

Meta Quest 3 ve Meta Quest Pro'ya benzer şekilde Xreal Air 2 Pro'da da 6DoF içten dışa izleme özelliği mevcut.

VIVE XR Elit

VIVE XR Elite, yüksek performanslı özellikleri ve uygun fiyatıyla Apple Vision Pro'nun en büyük rakiplerinden biri olarak görülüyor.

3840×1920 çözünürlüğe, 110 derece görüş açısına ve 90Hz yenileme hızına sahip.

4 geniş FOV izleme kamerası ve yüksek çözünürlüklü RGB renkli kamerasıyla kullanıcı-ortam etkileşimiyle genişletilmiş gerçeklik sunuyor.

Derinlik sensörü içeriyor.

Sürükleyici ses sağlayan güçlü hoparlörler bulunuyor.

Pilleri ile 2 Saate kadar çalışma sağlıyor.

Pil yuvası değiştirilebiliyor ve daha iyi oturması için ayarlanabiliyor.

Sony PlayStation VR 2

Sony PlayStation VR'ın halefi olan PlayStation VR 2, uygun fiyatlı Vision Pro alternatifi olarak karşımıza çıkıyor.

Göz takibi özelliği ile kullanım ve deneyim açısından büyük bir farklılık gösteriyor.

PlayStation 5 ile uyumlu olarak kullanılma imkanı sağlıyor.

OLED ekran ve 110 derecelik FOV ile çok daha iyi görüntü kalitesi sunabiliyor.

Altı eksenli bir hareket algılama sistemine, kulaklık için 4 yerleşik kameralı bir IR yakınlık sensörüne ve göz takibi için IR kamerayı takip eden bir denetleyiciye sahiptir.

Titreşim geri bildirimi de ek olarak özellikleri arasında yer alıyor.

Yukarıda sizler için uygun fiyatlı Apple Vision Pro alternetiflerini listeledik. Peki, siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce başka hangi uygun fiyatlı alternatifler var? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.