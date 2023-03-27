Apple AR/VR Başlığı Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Apple; çok uzun süredir cihazlarına artırılmış gerçekliği entegre ediyor. Fakat şirket 2023 yılı itibariyle bir değişiklik yaparak karma gerçeklik başlığını direkt sunmaya hazırlanıyor.

Bu kulaklıkla ilgili kamuoyuna yeni bilgiler sızmaya başladı. Gelen bilgilerde Meta’nın en son çıkardığı VR donanımına çok benzeyecek. Üst düzey optimizasyonlardan oluşacak. Bu da cihazın üstün özelliklerden oluşacağının net bir örneği olacak.

Ayrıca Apple xrOS VR için yüksek fiyatlarla sunulacağı belirtiliyor. Çıkış tarihine dair tam bilgi yok ancak konya dair analist Ming Chi-Kuo bir açıklama yaptı. 2023 yılının ikinci yarısında piyasaya çıkabileceğini belirtti.

Bloomberg’te görevli Apple muhabiri Mark Gurman’a göre kulaklığın tanıtımı; Haziran ayında gerçekleşecek Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı öncesinde tanıtılacak. Karma gerçeklik başlığı; yerleşik göz izleme, karma gerçeklik ve iş odaklı çalışma prensibine sahip olacağı belirtiliyor.

Apple xrOS VR Özellikleri

Apple xrOS VR özellikleri bakımından çok gelişmiş bir cihaz olacak. Sınırsız pil ömrü ve benzersiz sosyal işlevleriyle dikkat çekecek. Teknoloji devinin sunacağı yeni kulaklığı Quest Pro’ya çok benziyor.

Direkt kamera özellikli karma gerçeklikten oluşacak. Etkileşim kurmada el ve göz takiplerinin kombinasyonu kullanılacak. Dijital kurma kolu; VR ve AR arasında geçiş sağlayacak. Apple xrOS VR’ın diğer özelliklerini şöyle sıralayabiliriz;

FaceTime aramalarında gerçekçi avatar sohbeti yapılabilecek.

Bir kabloyla bağlı ayrı pil takımından oluşacak.

İletişim, oyun ve medya üzerinden sürükleyici VR videolar yüklenebilecek.

FaceTime üzerinden konuşulan kişiyi görmek yerine kişiselleştirilmiş Memoji avatarının 3 boyutlu olarak versiyonu görüntülenir. Gerçeklik düzeyiyse bir aramaya katılan kişi sayısına göre değişebiliyor.

Yüksek çözünürlüklü ekrandan oluşacak.

Ortamı net tarayan göz takibi özelliğine de sahip olacak.

AR ve VR'ın bir arada olduğu kameraya sahiptir.

Apple xrOS VR Fiyatı

Apple xrOS VR; yaratıcı iş akışlarında etkin rol oynayacak. Teknik açıdan çok dikkat çekecek. Mac, iPad ve iPhone cihazlarında etkin şekilde çalışabilecek. Fonksiyonelliğinden dolayı evrensel Apple cihaz aksesuarı haline gelebilir.

3B nesnelerinin taranması açısından değerlendirildiğinde çok iyi performans gösteriyor. Apple xrOS VR, gelişmiş özelliklerinden dolayı piyasaya yüksek fiyatla çıkması bekleniyor. Hafif olması beklenen Apple xrOS VR tahmini olarak 3.000 dolar ve üzerinde bir fiyatla satışa sunulacak.

Özellikle kısa ve uzun mesafelerden algılama özelliği olan kamerası fiyatı yükselten en önemli unsur. Ayrıca 3D bilgileri birkaç metre öteden tarayabiliyor.

Apple xrOS VR Çıkış Tarihi

Dünyanın önde gelen teknoloji analistlerine göre Apple xrOS VR 2023’ün ikinci yarısında piyasaya çıkacak. Ayrıca çok yakın bir zamanda başlıkla ilgili Apple’ın etkinlik düzenleyeceği de belirtildi.

Mark Gurman’a göre cihaz; lidar sensör teknolojisi, mekânsal oda farkındalığı ve denetleyici içermeyen el takipli olacak. Kulaklığın sesi, Facebook’un bağımsız cihazıyla da çok benzer. Cihaz özelliklerinden dolayı sınırlı bir kitleye hitap edecek gibi görünüyor. Profesyonel geçişli kameraya sahip kulaklık aynı zamanda yüksek kaliteli araçlarla tasarlanmış.