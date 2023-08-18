KVKK Duyurdu: Atatürk Üniversitesi Öğrenci Verileri Çalındı!

Son dönemde artan kişisel veri sızıntılarına bir yenisi daha Atatürk Üniversitesi sızıntısıyla eklendi.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından web sitesi aracılığıyla yapılan duyuruya göre Erzurum'da bulunan Atatürk Üniversitesi öğrenci verileri sızdırıldı.

Veriler arasında çalışan verilerinin de bulunduğu belirtilirken, toplamda 12 bin kişinin verisinin sızdırıldığı ortaya çıktı.

Atatürk Üniversitesi'nden 12 Bin Kişinin Verileri Çalındı

9 Ağustos'ta gerçekleşen veri sızıntısı bir siber suçlunun Atatürk Üniversitesi'nde çalışan bir kişinin kullanıcı adı ve şifresini ele geçirmesi sonucu gerçekleşti.

"Veri sorumlusu sıfatını haiz Atatürk Üniversitesi tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildiriminde özetle; 09.08.2023 tarihinde işlem günlüklerinde aşırı trafik olduğunun fark edildiği,

Yapılan incelemelerde, idari görevi olan personelin kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak, kişisel verilere yetkisiz erişim sağlandığı ve öğrenci ve çalışan bilgilerinin görüntülendiğinin tespit edildiğinin düşünüldüğü,

İhlale konu kişisel verilerin T.C. kimlik numarası, ad, soyad, doğum tarihi, doğum yeri, aile sıra no, kütük sıra no, cilt sıra no, sistemde kayıtlı fiziki iletişim adresi, e-posta adresi, cep telefonu numarası, eğitim görmekte olunan birim bilgileri olduğu,

İhlalden etkilenen ilgili kişi sayısının yaklaşık 12.000 olduğu;

İhlalden etkilenen ilgili kişi grubunun çalışanlar ve öğrenciler olduğu bilgilerine yer verilmiştir. Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 17.08.2023 tarih ve 2023/1450 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlal bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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