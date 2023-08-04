En Fazla Siber Saldırıya Uğrayan 10 Ülke Açıklandı! Türkiye Kaçıncı Sırada?

Veri ihlali ölçümleri siber güvenliği sağlamak adına oldukça önemlidir. Surfshark'ın yayınladığı yeni rapor, tam da bu amaca hizmet ediyor. Şirket, veri ihlallerindeki küresel eğilimi incelemek adına, 2023'ün ikinci çeyreğinde en çok siber saldırıya uğrayan ülkeleri ihlal yoğunluğuna göre analiz etti.

Yapılan araştırmaya göre dünya çapındaki veri ihlallerinde iki kattan fazla artış görüldü. 2023'ün ilk çeyreğine göre toplam ihlal sayısı %156 arttı. Bu demek oluyor ki dünya çapında her bir dakikada 855 hesap sızdırıldı.

Türkiye Kaçıncı Sırada?

Türkiye en fazla saldırıya uğrayan ülkelerden ABD, Rusya, İspanya ve Fransa'dan sonra 5'inci sırada yer aldı. Son üç ayda 2.8 milyon Türk hesabı sızdırıldı. Türkiye'nin arkasından Avustralya, Hindistan, İtalya, Birleşik Krallık ve Brezilya geldi.

Rapora göre 2023'ün ikinci çeyreğinde Türkiye’de her 1000 kişiden 32’sinin siber saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Son zamanlarda ülkemizde birçok şirketin veri sızıntısına uğradığı haberlerinin yayılması da raporu destekler nitelikte.

Listeye göre en çok siber saldırıya uğrayan ülke ABD oldu. Ülkenin yüksek veri ihlali yoğunluğunda ilk sırada olmasına sebebiyet veren şey ise her 1000 Amerikalıdan 147'sinin siber saldırıya uğraması oldu.

Bu rapor, ülkelerin nüfus farkları da hesaba katılarak ortaya çıkarılıyor. Yani her bin kişiden kaçının hesap ihlaline uğradığı ölçülüyor.

Siz rapor sonucundaki verileri nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bizimle aşağıda paylaşabilirsiniz.