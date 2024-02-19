Avrupa Birliği, TikTok Hakkında Resmî Soruşturma Başlattı!

Avrupa Birliği Komisyonu, Dijital Hizmetler Yasasına (DSA) yasası kapsamında TikTok hakkında resmî olarak soruşturma başlatıldığını duyurdu. Yapılan duyuru ile beraber soruşturmaya dair bazı detaylar da belli oldu.

Avrupa Birliği, TikTok Hakkında Neden Soruşturma Başlattı?

Soruşturma kapsamında Avrupa Birliği Komisyonu'nun odaklandığı alanların çocukların korunması, reklam şeffaflığı, araştırmacılar için veri erişimi, bağımlılık yaratan tasarım ve zararlı içeriğin risk yönetimi ile bağlantılı olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz yaz aylarından bu yana TikTok gibi büyük platformlar, algoritmik şeffaflık ve sistemik risk gibi alanlarda bir dizi ekstra gereklilikle karşı karşıya kaldı ve video paylaşım platformu şu anda bu kurallar kapsamında soruşturuluyor.

Bugünkü hamle, büyük platformlar için DSA kurallarını uygulayan Komisyon'un, TikTok'tan çocukları koruma ve dezenformasyon riskleri gibi alanlarda bilgi talepleri de dahil olmak üzere birkaç ay süren bilgi toplama sürecini takip ediyor.

TikTok, Haziran 2022'de bölgesel tüketici koruma yetkililerinin çocuk güvenliği ve gizlilik şikâyetlerini araştırmak üzere bir araya gelmesinin ardından bazı operasyonel değişiklikler yapmak zorunda kalmıştı.

Komisyon şimdi şüpheli ihlalleri araştırırken video paylaşım platformuna yönelik bilgi taleplerini artıracak. Bu talepler arasında mülakatlar ve teftişlerin yanı sıra daha fazla veri göndermesinin istenmesi de yer alabilir.

AB'nin bu kapsamlı soruşturmayı sonuçlandırması için resmî son tarih bulunmuyor Yapılan basın açıklaması, sürenin "davanın karmaşıklığı, ilgili şirketin Komisyon ile ne ölçüde iş birliği yaptığı ve savunma haklarının kullanılması" gibi çeşitli faktörlere bağlı olduğunu belirtiyor.

TikTok yaptığı açıklamada "TikTok, gençleri korumak ve 13 yaşından küçükleri platformdan uzak tutmak için tüm sektörün uğraştığı özelliklere ve ayarlara öncülük etti" şeklinde konuştu ve açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"Gençleri TikTok'ta güvende tutmak için uzmanlarla ve sektörle birlikte çalışmaya devam edeceğiz ve şimdi bu çalışmayı Komisyon'a ayrıntılı olarak açıklama fırsatına sahip olmayı dört gözle bekliyoruz."

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