Henüz kısa bir zaman önce çıkmış olmasına rağmen Tiktok platformu, özellikle gençler tarafından büyük ilgi görüyor. Kısa süre içerisinde büyük bir yükseliş yaşayan Tiktok, kendi içerisinde de fenomenler barındırıyor. Dünya genelindeki kullanıcısı 1 milyarın üzerinde olan Tiktok uygulaması, müzikal, eğlenceli ve eğitici türde birçok içerik sunuyor. İşte en popüler Tiktok fenomenleri listesi!

En Popüler Tiktok Fenomenleri

Charlidamelio – 128.8 milyon takipçi

Khaby.lame – 120.3 milyon takipçi

Addisonre – 85.7 milyon takipçi

Bellapoarch – 84.9 milyon takipçi

Zachking – 62.4 milyon takipçi

Willsmith – 58.9 milyon takipçi

Charlidamelio – 128.8 milyon takipçi

Dansçı olan Charli D’Amelio, Tiktok’ta hatrı sayılır bir kullanıcı sayısına sahip. New York Times tarafından ‘Tiktok’un hükümdar kraliçesi’ olarak adlandırılan Charli, 130 milyona yakın takipçiye sahip.

Khaby.lame – 120.3 milyon takipçi

İtalyan bir Tiktok fenomeni olan Khabane Lame, basit işleri anlamsız yere karmaşıklaştıran insanları alaycı bir dille tiye aldığı videoları paylaşıyor.

Addisonre – 85.7 milyon takipçi

Tiktok platformunda en çok takip edilen üçüncü kişi olma unvanına sahip olan Addison Rae Lopez Easterling, 2020 yılında Forbes tarafından en çok kazanan Tiktok fenomeni seçildi.

Bellapoarch – 84.9 milyon takipçi

Filipinli-Amerikalı içerik üreticisi ve şarkıcı olan Bella Poarch, Tiktok üzerinde 84,9 milyon takipçiye sahip.

Zachking – 62.4 milyon takipçi

Eski Vine video yapımcısı olan Zachary Michael King, aslında bir Youtube ünlüsüdür. Ancak Tiktok üzerinde de çok fazla takipçisi bulunan King, sihir yapıyormuş gibi dijital olarak düzenlenmiş altı saniyelik videolar paylaşıyor.

Willsmith – 58.9 milyon takipçi

Amerikalı ünlü oyuncu Will Smith, Tiktok üzerinde 58.9 milyon takipçiye sahip.

Türk Tiktok Fenomenleri

Cznburak – 47.6 milyon takipçi

Nnursema – 16.7 milyon takipçi

Cilgindondurmaci_ 12.1 milyon takipçi

Yesimresmi1 – 11.3 milyon takipçi

Nusr_et – 10.4 milyon takipçi

Aydas – 10 milyon takipçi

Cznburak – 47.6 milyon takipçi

Burak Özdemir, kameraya karşı gülümseyerek yaptığı yemek şovları ile sosyal medyada dikkat çekiyor. TikTok’ta ‘smiley bae’ lakabıyla fenomen olan CZN Burak, 47.6 milyon takipçi sayısına sahip.

Nnursema – 16.7 milyon takipçi

Ressam olan Nursema Altuntaş, 2016 yılında Youtube hesabından paylaşımlarını yapıyordu. Ancak gerçek popülerliğini ise Tiktok sayesinde kazandı. Eğlenceli sanat fotoğrafları paylaşan Nursema Altuntaş, platform üzerinde 16.7 milyon takipçiye sahip.

Cilgindondurmaci_ 12.1 milyon takipçi

Tiktok fenomeni Mehmet Dinç, Hatay’da yaşıyor. Dondurmaları müşterilerine eğlenceli dans ve müziklerle veren Dinç, sosyal medyada epey tanınan bir isim. Mehmet Dinç’in Tiktok platformu üzerinde 12.1 milyon takipçisi bulunuyor.

Yesimresmi1 – 11.3 milyon takipçi

Sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları ile adından söz ettiren Yeşim Sevinç, Tiktok üzerinden eğlenceli videolar paylaşıyor. Sevinç’in Tiktok’ta 11.3 milyon takipçisi bulunuyor.

Nusr_et – 10.4 milyon takipçi

Ünlü restoran zinciri sahibi Nusret, hem Türkiye’de hem de dünyanın farklı ülkelerinde yaptığı yemek şovları ile tanınıyor. Dünya çapında bir üne sahip olan Nusret, Salt Bae adı verilen kendine özgü tuz atma şekliyle epey popüler hale geldi.

Aydas – 10 milyon takipçi

Ayda Sadık isimli genç kadın Tiktok’ta 10 milyon takipçiye sahip. Aslen İranlı olan Sadık, fotomodellik ve oyunculuk yapıyor.