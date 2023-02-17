Deprem Bölgesinde Hasar Alan Zincir Market Sayısı Belli Oldu

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem 10'dan fazla şehirde yıkıma ve can kaybına yol açmıştı. Elbette yıkımlar yalnızca yerleşim yerlerini değil, zincir marketleri de vurdu. Başlatılan hasar tespit çalışmalarının ardından zincir marketlerin kayıp ve hasarlarına dair bilançolar da netleşmeye başladı.

Zincir marketler tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamalara göre depremin etkilediği şehirlerde 250 adet Şok, 250 adet BiM, 66 adet Migros, 4 adet Bizim Toptan ve 2 adet CarrefourSA mağazasının deprem nedeniyle önemli ölçüde hasar aldığı belirtildi. Hasar tespit çalışmaları hâlen daha devam ettiğinden bu sayıların ilerleyen süreçte artması mümkün.

Hasarlı Mağazalar Yeniden Faaliyete Geçecek mi?

Deprem nedeniyle hasar gören zincir marketlerden hasar ölçeği yüksek olan marketler kalıcı olarak kapatılacak. Keza BiM başta olmak üzere bazı marketlerin bölge depoları da almış oldukları hasar nedeniyle lojistik faaliyetlerini başka bölgelere kaydırıyor.

Şok ve BiM ciddi hasar alan market sayılarını 250 olarak açıklarken, Türkiye genelinde 2.927 marketi bulunan Migros'un 66 marketi kullanılamaz duruma geldi. CarrefourSA ise deprem bölgesinde bulunan 32 marketinden 2'sinin hasar aldığını ancak faaliyete geri dönüp dönmeyeceklerinin belirsiz olduğunu belirtti.