Depremzedelere Aylık veya İşsizlik Maaşı Bağlanacak mı?

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkez üssü olmak üzere meydana gelen iki büyük deprem 10'dan fazla şehrimizde büyük yıkıma yol açtı ve 30 bini aşkın can kaybımız sonrası pek çok insan işsiz kaldı. Peki hayatını kaybedenlerin yakınlarına herhangi bir aylık veya maaş bağlanacak mı?

Konuya dair kafalardaki soru işaretlerini gidermek isteyen ekonomist Muhammet Bayram, devletin depremi atlatan vatandaşlarla ilgili bir yardım mekanizmasının bulunduğunu, ilk etapta her depremzede aileye 15 bin TL taşınma desteği, 7 bin TL ise kira desteği verileceğini belirtirken, ailesinden kaybetmiş olduğu fert başına depremzedelere 100'er bin TL destek ödemesi yapılacağını açıkladı.

Kaybedilen Aile Ferdi Başına 100 Bin TL Ödeme Yapılacak

Ekonomist Muhammet Bayram, hem konut sigortası hem DASK aracılığıyla maddi olarak yaraları sarılmaya çalışılan depremzedelere gerek işsizlik ödeneği aracılığıyla gerek deprem kaynaklı maaş bağlanmasının da söz konusu olduğunu düşünüyor.

Ölüm aylığı konusunda ise daha önceki 1999 depreminde olduğu gibi ölen kişinin 360 gün prim günü varsa kendisine maaş bağlanıyor. Bu uygulamanın aynen devam edeceğini belirten Muhammet Bayram, hâlihazırda yasalara göre SSK’lılar 900 prim günü sayısı, Bağkur ve Emekli Sandığı 1800 prim günü sayısına sahipse malulen ve ölüm suretiyle eşine, çocuklarına, yakın akrabasına bağlanabilen bir aylığın söz konusu olduğunu da sözlerine ekledi.