Bakan Uraloğlu, Bugün Instagram Yetkilileriyle Görüşecek! Yasak Kalkacak mı?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 2 Ağustos 2024 tarihinde Instagram'a getirilen erişim engeli devam ederken önemli bir gelişme yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bugün Instagram yetkilileri ile görüşüleceğini duyurdu.

Erişim engelinin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, batılı ülkelerin katalog suçlar başta olmak üzere birçok konuda hızlıca önlem aldığını belirterek güvenli, temiz ve adil içerik mekanizmasının Türkiye'de de geçerli olmasını istendiğini ifade etmişti. Konuya dair yeni bir açıklama geldi.

Katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar karşısında erişim engeli getirdiğimiz sosyal medya platformu Instagram yetkilileri ile geçtiğimiz hafta bir görüşme yapıldı.



Gerçekleştirilen görüşmede; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz… — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) August 5, 2024

Bakan Uraloğlu'ndan Instagram Yasağı Hakkında Açıklama!

NTV'deki habere göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bugün saat 13.00'te Instagram yetkilileri ile görüşecek. Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar karşısında erişim engeli getirdiğimiz sosyal medya platformu Instagram yetkilileri ile geçtiğimiz hafta bir görüşme yapıldı. Gerçekleştirilen görüşmede; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz iletildi. Bugün kendileri ile öğleden sonra yeniden bir araya gelinecek. Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz."

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