Instagram Yasağı Turizmi Vurdu! Tatilciler Türkiye'den Vaz mı Geçiyor?

Geçtiğimiz cuma (2 Ağustos) günü uygulanmaya başlayan Instagram erişim engeli ne yazık ki devam ediyor. Türkiye'deki hiçbir sosyal medya kullanıcısı, an itibariyle platforma VPN olmadan erişemiyor. Halihazırda ifade özgürlüğü için kötü olan bu durum, aslında pek çok farklı sektörü etkiliyor.

Size daha önce Instagram yasağının e-ticaret sektörüne olan etkisinden ve muhtemel zararından bahsetmiştik. Ancak bu kadar çok sevilen bir platforma erişememek sadece bizi değil, ülkemizdeki yabancı turistleri de etkiliyor. Sosyal medyada paylaşım yapamayacağını öğrenen yabancı turistler tatillerini iptal ediyor ya da yarıda kesiyor.

Instagram Yasağı Turizmi Kötü Etkiliyor

Her ne kadar son birkaç yıldır vatandaşlar olarak biz çok tadını çıkaramasak da Türkiye dünyanın en önemli turizm başkentlerinden biri. Özellikle de doğal koylar, harika plajlar ve antik kentler gibi tarihi eserlerin bir arada bulunduğu Ege ve Akdeniz bölgesi, her yıl milyonlarca turistin ilgisini çekiyor.

Ancak son zamanlarda artan fiyatlar zaten bacasız sanayi olarak adlandırılan bu sektörü olumsuz etkilerken, Türkiye Cumhuriyeti'nin uyguladığı Instagram yasağının işleri daha da zorlaştırdığı iddia edildi. Son birkaç günde aralarında dünyaca ünlü isimlerin de bulunduğu pek çok turistin tatilini yarıda kestiğini duymuştuk.

Şimdi ise pek çok kişinin de tatilini iptal ettiği ortaya çıktı. Görünüşe göre Avrupa ve ABD'den gelen turistler, ifade özgürlüğünün kısıtlandığı bir ülkede tatil yapma fikrine pek de sıcak bakmıyor. Ne yazık ki iptal oranları ve diğer konular konusunda henüz elimizde net bir veri yok.

Ancak şu bir gerçek ki Instagram'ın kapalı kaldığı her gün ülkemizdeki pek çok farklı sektör pek çok farklı nedenden dolayı ciddi bir gelir kaybı yaşıyor. Instagram yetkilileri ve hükümet arasında ne zaman bir anlaşmaya varılacağı ise şimdilik bilinmiyor.