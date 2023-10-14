Battlefield Oyunlarında %85'e Varan İndirim!
Battlefield oyunları için yüzde 85'e varan indirim kampanyası başladı. Peki, kampanya ile beraber Battlefield oyunlarının fiyatı ne kadar oldu?
Steam, Battlefield oyunları için bir indirim kampanyası başlattı. Başlatılan kampanyayla beraber Battlefield 2042 ve Battlefield V dahil olmak üzere pek çok oyun çeşitli oranlarda indirime girdi.
İndirime Giren Battlefield Oyunları
|Oyun Adı
|İndirimsiz Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|İndirim Oranı
|Battlefield 2042
|599,99 TL
|95,99 TL
|%84
|Battlefield 3 Premium Edition
|279,99 TL
|41,99 TL
|%85
|Battlefield 1 Revolution
|279,99 TL
|55,99 TL
|%80
|Battlefield 4 Premium Edition
|279,99 TL
|55,99 TL
|%80
|Battlefield V Definitive Edition
|499,99 TL
|99,99 TL
|%80
|Battlefield Hardline Ultimate Edition
|279,99 TL
|55,99 TL
|%80
Dünya genelinde büyük bir popülerliğe sahip olan dijital oyun mağazası Steam, oyunlar ile ilgili önemli fırsatlar sunmaya devam ediyor. Dijital oyun mağazası tarafından başlatılan kampanyada pek çok Battlefield oyunu indirime girdi. Steam'deki kampanya 26 Ekim tarihinde sona erecek.
DICE tarafından geliştirilen Battlefield 3'ün Premium isimli sürümü yüzde 85 oranında indirime girdi. 2011 yılının ekim ayında piyasaya sürülen oyunun fiyatı 279,99 TL'den 41,99 TL'ye düştü. Battlefield 2042 ise yüzde 84 oranında indirime girdi. 2021 yılında çıkan oyunun ücreti 95,99 TL oldu.
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Battlefield oyunları için başlatılan kampanya hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce en başarılı Battlefield oyunu hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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