Savaş oyunları arasında en popülerlerden biri Call of Duty serisi ve Battlefield serisi. Bu iki seri zaman zaman birbirleriyle yarışsa da 2 oyunda efsanevi oyunlar arasında yerini almıştır.

I. Dünya Savaşı'nın lideri Battlefield, II Dünya Savaşı'nın lideri ise Call of Duty olsa da birçok Call of Duty ve Battlefield oyunu günümüzde sevilerek oynanmakta ve en iyi savaş oyunları arasında yerini almıştır. Peki, kısa bir hatırlatmanın ardından geçmişten günümüze tüm Battlefield oyunları neler? Gelin, birlikte bakalım.

Geçmişten Günümüze Battlefield Oyunları

Battlefield 1942

Battlefield Vietnam

Battlefield 2

Battlefield 2 Modern Combat

Battlefield 2142

Battlefield Bad Company

Battlefield Heroes

Battlefield 1942

Battlefield 1943

Battlefield Bad Company 2

Battlefield Play4Free

Battlefield 3

Battlefield 4

Battlefield 1

Battlefield V

Battlefield 2042

Battlefield 1942

Efsane aramıza 2002 yılında katılmıştır ancak hâla birçok seveni bulunmakta. Bu oyunu diğer oyunlardan ayıran özellik ise Conquest oyun moduydu. Birçok kişinin ilgisini çeken oyun aynı zamanda yeni bir başlangıcı imza atacaktı.

Battlefield Vietnam

Daha sonra serinin yeni oyunu karşımıza gelmişti. Battlefield Vietnam tarihe adını yazdırmış olan Vietnam Savaşı'nı anlatmaktaydı. Amerika ve Vietnam ordusu ile gerçekleşen savaş birçok filme, kitaba konu olmuştu. Öyle ki bu tarih, oyunlara da yazılacaktır.

Battlefield 2

Battlefield 2 birçok savaş oyununa kıyasla yeni çağ'daki savaşı anlatmaktadır. Öyle ki savaş oyunları genellikle 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı veya öncesi olan savaşları anlatıyordu. Ancak Battlefield yeni bir ilke imza atarak gelecekte yaşanan bir savaşı anlatmaya başlamıştı. Bu diğer oyunlara da yansıyacaktır.

Battlefield 2 Modern Combat

2005 yılında hayatımıza girmiş ve sevilen serinin konsol versiyonudur. Bu oyun konsollara ilk gelen Battlefield oyunu olarak adını tarihe yazdırmıştır.

Battlefield 2142

Birçok yeni ekipmanın bulunduğu bu oyunda gelecekteki bir savaş anlatılmakta. Aynı zamanda Battlefield 2142'nin diğer oyunlardan en büyük farkı, düşmanın künyesinin alıp savaşa gerçek adımlarla yaklaştığınızı bir resmiydi.

Battlefield Bad Company

Diğer oyunlara kıyasla pek tutmamıştı. Bu nedenle o kadar da çok isminden söz ettirmemişti.

Battlefield Heroes

Battlefield oyunundan farklı olarak bu oyun üçüncü şahıstı. Bu üçüncü şahıs kamera oyunuydu aynı zamanda bu oyun piyasaya ücretsiz olarak çıkmış ve yeni şeyler denemenin başlangıcıydı. Öyle ki oyun Fortnite tarzı bir oyundu.

Battlefield 1943

Seri yeni oyununu İkinci Dünya Savaşında geçiriyordu. Oyun en fazla 24 kişiyle oynanabiliyordu. Ancak bu durum ilerleyen yıllarda 32 kişiye kadar ve daha fazla kişiye kadar çıkacaktı.

Battlefield Bad Company 2

Oyun hikaye modu ile en çok sevilen oyunlar arasında yerini almış ve 12 milyon satış rakamına ulaşmıştı. Oyun da oldukça fazla rütbe bulunuyordu ki bu rütbeler 50 rütbeye kadar çıkıyor ve devamında da ek paket ile gelecekti.

Battlefield Play4Free

2011 yılında hayatımıza girmiş Bad Company çok sevildikten sonra kısa bir sürenin ardından ücretsiz olarak karşımıza çıkmıştı.

Battlefield 3

Oyun dinamikleri ve grafikleri oldukça iyi olan Battlefield 3 ilk çıktığı hafta 5 milyon satış rakamına ulaşmış birçok detay da oyuna eklenmişti.

Battlefield 4

Battlefield 4 gelecek zamanda geçen bir savaş oyunudur. Öyle ki EA Games gelecekte geçen oyunları oyunculara alıştırmaya çalışıyordu. Oyun birçok bug ile beraber geldiğinden dolayı birçok oyuncu sevmemiş olsa da zamanla birçok kişinin kalbini kazanmıştı.

Battlefield Hardline

Bu oyun diğer oyunlar kadar konuşulmadı. Oyun savaş yerine bir hırsız polis oyunuydu. Battlefield Hardline pek de tutmadı diyebiliriz

Battlefield 1

Gelgelelim Battlefield serisinin en çok sevilen ve Türkler tarafından da en çok beğenilen oyunu Battlefield 1 oyununa.

Öyle ki Bir Dünya Savaşı'na gerçekçi grafiklerle o kadar iyi anlatan ve tarihi çok daha iyi yansıtmaya çalışan bir savaş oyunu pek az bulunmaktadır. Bu oyunlar arasında da Battlefield 1 bulunmakta.

Birçok hikaye modu bulunan oyunun aynı zamanda online modu da bulunmaktadır. Keskin nişancı'dan tutun tank patlatma ya kadar birçok görevinizin bulunduğu oyun da gerçekçi grafikler ile tıpkı bir savaşta gibi hissedecek, aynı zamanda oyun müzikleri ile bu atmosferi tam anlamı ile yaşayacaksınız.

Battlefield V

Battlefield serisinin en çok konuşulan oyunlarından biri de İkinci Dünya Savaşı'nı anlatan oyundu. Ancak oyun çok fazla bug bulundurmasından dolayı tutmadı ve yerini Call Of Duty WW2 aldı.

Battlefield 2042

Gelecekteki Amerika ve Rusya'nın çatışmasını anlatacak ve modern zamandaki dünya sorunlarına el anlacak oyun, kimileri tarafından oldukça beğenirken kimileri tarafından da oldukça eleştiriye maruz kalmıştır. Battlefield'in en son serisi olan oyun ortada kalmış diyebiliriz.

Bu içeriğimizde geçmişten günümüze tüm Battlefield oyunlarını sizler için derledik Sizler Bu listede en çok hangi oyunu seviyorsunuz ve neden aşağıda bulunan yorumlar kısmına görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca geçmişten günümüze GTA oyunları neler? Meraklıları yazımıza göz atabilir.