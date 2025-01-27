PlayStation 5'in Sevilen Oyunu PC'ye Geliyor: Üstelik Türkçe Dil Desteğiyle Beraber!

Son zamanlarda pek çok konsol yapımcısının, cihazlarına özel olarak geliştirdiği pek çok oyunu farklı konsollar ve PC platformuna da getirdiğine şahit olduk. Bu oyunlardan sonucunsu ise dinamik yapısı ve heyecan veren aksiyon sahneleri ile Rise of the Ronin olmak üzere.

Sony tarafından geçtiğimiz yıl mart ayında yalnızca PlayStaion platformu için piyasaya sürülen açık dünya aksiyon oyununun, çok yakında PC platformuna geleceği açıklandı. Üstelik geçtiğimiz aylarda oyuna Türkçe dil desteği de eklendi.

Rise of the Ronin 11 Mart'ta PC Oyuncularıyla Buluşacak

Ünlü oyun stüdyosu Team Ninja, kısa bir süre önce Rise of the Ronin adına yayınladığı yeni bir fragmanla sevilen PlayStation yapımının PC oyuncularıyla buluşacağını resmen duyurdu. Yapılan açıklmaya göre, Uzak Doğu ve samuray atmosferini derinlemesine yaşatan oyun 11 Mart tarihinde PC'de oynanabilir durumda olacak.

Dahası, Rise of the Ronin geçtiğimiz aylarda sunulan Türkçe dil desteğiyle birlikte PC'ye ayak basacak. Bu da sevilen oyunu türkçe altyazılı bir şekilde deneyimleyebileceğiz anlamına geliyor. Dil desteğinin yanı sıra oyunun PC'ye özel olarak 120 FPS, Intel XeSS, AMD FSR, NVIDIA DLSS ve 8K'ya kadar çözünürlük desteğini de bünyesinde barındıracağını belirtelim.

Fiyat konusuna gelecek olursak Steam'de duyurusu yapılan oyunun etiketi an itibarıyla 41,69 dolar olarak belirlenmiş durumda. Epic Games'te henüz listelenmeyen yapımın buradaki fiyatı ise hala belirsizliğini koruyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...