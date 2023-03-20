Berlin Dizisinin Fragmanı Yayımlandı: Çıkış Tarihi Ne Zaman?

La Casa De Papel dizisinin spin-off'u olan Berlin dizisinin fragmanı yayımlandı. Netflix ayrıca dizininin ne zaman yayımlanmaya başlayacağını da duyurdu. Merak içerisinde beklenen diziye dair tüm detaylar haberimizde.

Berlin Dizisinin Fragmanı Nasıl İzlenir?

İlk olarak 2017 yılının mayıs ayında yayımlanan La Casa De Papel dizisi Netflix'in içerik kütüphanesine eklenmesi ile beraber tüm dünyada oldukça popüler hâle gelmişti. Toplamda 5 sezondan oluşan soygun temalı La Casa De Papel'de özellikle Berlin karakteri çok sevilmişti.

Dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip olan Berlin karakterine özel olarak bir dizinin çekileceği açıklanmıştı. Netflix, YouTube kanalı üzerinden yeni diziye dair bir fragman yayımladı. 52 saniye uzunluğundaki fragmanı aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Berlin Dizisi Ne Zaman Çıkacak?

La Casa De Papel dizisinin spin-off'u olan Berlin, aralık ayı içerisinde Netflix isimli popüler dijital yayın hizmetinin kütüphanesine eklenecek.

Berlin Dizisinin Konusu

8 bölümden oluşması beklenen dizi, Berlin karakterinin hayatını konu olacak. Yeni bir soyguna tanık olacağımız yapımda Berlin, mücevher soygunu yapmaya çalışacak.

Berlin Dizisinin Oyuncuları