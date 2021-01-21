Beyaz Saray'ın İnternet Sitesinde Gizli Mesaj Çıktı

Joe Biden'ın resmen ABD Başkanı olmasıyla birlikte Beyaz Saray'ın internet sitesi de yenilendi. Yeni internet sitesinde gizli bir mesaj bulundu. Gizli mesajda ne yazıyor? Gizli mesaj nerede bulunuyor? İşte konu hakkındaki merak edilen detaylar.

Beyaz Saray'ın İnternet Sitesinden Gizli İş İlanı Mesajı Paylaşıldı

Beyaz Saray'ın internet sitesi üzerinden iş ilanı paylaşıldı. Ancak iş ilanı biraz farklı paylaşıldı. Beyaz Saray internet sitesinin HTML kodlarında gizlenmiş bir iş ilanı bulundu. HTML kodları arasında bir mesaj ile iş ilanı paylaşıldı.

HTML kodları arasında "Eğer bu mesajı okuyorsanız size ihtiyacımız var” mesajı verildi. Kodu bulan kişilerin iş ilanına başvurması için bağlantı linki de verildi. İş ilanına ABD vatandaşlarının başvurabileceği söyleniyor.

Bu tarz ince ilanların, özellikle internet sitelerin kodlarına girip bir açık aramayı seven tecrübeli kişilerin saptanması için teknoloji şirketleri tarafından başvurulan bir yöntem olduğu biliniyor. Açık arayan tecrübeli kişiler bu tür mesajları görerek iş ilanına başvuru yapabiliyor.

Sizler Beyaz Saray'ın internet sitesinde yer alan iş ilanı hakkında ne düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

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Joe Biden Resmen ABD Başkanı Oldu

ABD'de yapılan 3 Kasım seçimlerini kazanan Joe Biden, ABD Kongresindeki törende yemin ederek ülkenin 46. başkan oldu. Biden, düzenlenen yemin töreninde açıklama yaptı. Biden, olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı ABD Kongresinde, Yüksek Mahkeme Başyargıcı John Roberts'ın huzurunda 1893 yılından beri ailesinde olan İncil'e el basarak yemin etti.

Biden konuşmasında şunları söyledi: