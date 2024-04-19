Samsung'dan Galaxy S25 Serisi için Heyecanlandıran İddia!

Samsung'un Galaxy S24 serisini piyasaya sürmesinin üzerinden henüz kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen, Galaxy S25 sızıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu kapsam önümüzdeki yıl tanıtılacak serinin performansı ile ön plana çıkması bekleniyor.

Bu iddianın temelinde şirketin yeni geliştirdiği Exynos 2500 işlemci yer alıyor. İkinci nesil 3 nm fabrikasyon tekniği sayesinde hali hazırda kullanılmakta olan 4 nm'lik Exynos 2400'e kıyasla ciddi bir avantaj elde edilecek.

Samsung Galaxy S25 İşlemcisi: Exynos 2500 Özellikleri Nasıl Olacak?

Hatta Samsung'a yakın kaynaklar bu üretim teknolojisinin yakında çıkacak olan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4'te kullanılacağı söylenen TSMC'nin birinci nesil 3 nm fabrikasyon sürecini ile geride bırakacağını söylüyor.

Söylentiler Exynos 2500'ün iki versiyonunun olasılığını öne sürüyor: 8 çekirdekli Exynos 2500-A'nın akıllı telefonları hedef alacağı belirtiliyor. 10 çekirdekli Exynos 2500-B ise Galaxy Tab ve Galaxy Book serilerindeki tablet ve dizüstü bilgisayarlar için tasarlandı.

Her iki modelin de hızlandırılmış yapay zeka görevleri için Tensör İşleme Birimlerini (TPU'lar) ve gelişmiş grafik işleme yetenekleri için Xclipse 950 GPU'yu bünyesinde barındıracağı diğer bilgiler arasında yer alıyor.

Yani tüm bu iddialar doğru çıkarsa Samsung'un yeni amiral gemileri, Snapdragon 8 Gen 4'lü telefonlara kıyasla daha verimli ve güçlü bir işlemciye sahip olacak.