Snapdragon 8 Gen 4'ü Kullanacak İlk Telefon Belli Oldu!

Android dünyasındaki amiral gemisi telefonlara güç veren Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci oldukça yüksek bir performans sunarken, Snapdragon 8 Gen 4 işlemcinin detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Tabii bu işlemciyi kullanan ilk markanın kim olacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

Xiaomi 15 Serisi Snapdragon 8 Gen 4'ten Güç Alacak!

Ortaya çıkan son sızıntılara göre Xiaomi, Snapdragon 8 Gen 4 telefonları piyasaya süren ilk marka olacak. Bu hiç şaşırtıcı değil, çünkü Xiaomi 15 serisini Snapdragon 8 Gen 4 ile kullanıcı karşısına çıkaracak olan Xiaomi, 14 serisi ile Snapdragon 8 Gen 3 işlemciyi kullanan ilk üretici olmuştu.

Xiaomi still has the exclusive first launch rights for Snapdragon 8 Gen 4



Followed by both OnePlus & iQOO



Lineup includes Xiaomi 15 / 15 Pro, OnePlus 13, iQOO 13 — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) April 23, 2024

Xiaomi'nin ardından Qualcomm'un bu yeni işlemcisini OnePlus ve IQOO'nun kullanacağı belirtiliyor. Yani OnePlus 13 ve IQOO 13 modellerinin Snapdragon 8 Gen 4 ile kullanıcı karşısına çıkma ihtimali oldukça yüksek.

ABD'de ise Samsung'un Galaxy S25 serisi ile birlikte bu işlemciyi kullanan ilk üretici olmasını bekliyoruz. Samsung'un bu işlemcinin hız aşırtmalı bir versiyonunu kullanması ve reklam kampanyalarında "Snapdragon 8 Gen 4 for Galaxy" olarak karşımıza çıkması şaşırtıcı olmayacaktır.