Snapdragon 8 Gen 4'ü Kullanacak İlk Telefon Belli Oldu!

Android dünyasındaki amiral gemisi telefonlara güç veren Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci oldukça yüksek bir performans sunarken, Snapdragon 8 Gen 4 işlemcinin detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Tabii bu işlemciyi kullanan ilk markanın kim olacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

Ortaya çıkan son sızıntılara göre Xiaomi, Snapdragon 8 Gen 4 telefonları piyasaya süren ilk marka olacak. Bu hiç şaşırtıcı değil, çünkü Xiaomi 15 serisini Snapdragon 8 Gen 4 ile kullanıcı karşısına çıkaracak olan Xiaomi, 14 serisi ile Snapdragon 8 Gen 3 işlemciyi kullanan ilk üretici olmuştu.

Xiaomi still has the exclusive first launch rights for Snapdragon 8 Gen 4



Followed by both OnePlus & iQOO



Lineup includes Xiaomi 15 / 15 Pro, OnePlus 13, iQOO 13