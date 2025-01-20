136.000 Hilecinin Call of Duty Oynaması Yasaklandı

Eğer çevrim içi ve rekabetçi oyunları seviyor ama hliecilerin keyfinizi bozmasına tahammül edemiyorsanız, Call of Duty'e göz atmayı düşünebilirsiniz. Hileceğilere savaş açan oyunun geliştiricisi Treyarch, Call of Duty: Black Ops 6 ve Warzone’da hile yapan 136.000 bin oyuncuyu engelledi. İşte detaylar!

Call of Duty'de 136.000 Hileci Yasaklandı

Tam 136.000 hesap, Call of Duty: Black Ops 6 ve Warzone’da hile yaptığı gerekçesiyle banlandı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan geliştirici Treyarch, gerekçe olarak hilecilerin oyundaki rekabetçi deneyimi olumsuz etkilediğini vurguladı ve hileye karşı sıkı önlemler almaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Şirket 2025'te yeni güvenlik tedbirlerini devreye sokacaklarını ve hilecilere adeta göz açtırmayacaklarını da duyurdu. Üstelik bu sadece tek bir hesabı kapsamayacak. Bİldiğiniz üzere bir hileci genellikle hesabı banlandığında bir başka hesap ile diğer oyunculara kabus olmaya devam ediyor.

Neyse ki Treyarch, Call of Duty'de buna da müsade etmeyecek. Hilecilerin IP'sini işaretleyecek olan şirket, buradan bağlanan diğer hesapları da inceleme altına alacak. Eğer diğer hesaplarda da hile kullanımı tespit edilirse onlar da yasaklanacak. Ancak şirtket burada herhangi bir otomatik "ban" aracı kullanmayacak.

Böylelikle "kardeşiniz" çok sevdiğiniz oyunu hileyle oynadı ve yakalandı diye sizin hesabınız kapatılmayacak. Şirketin bu hamlesi oyuncular tarafından olumlu karşılanırken, hilecilerin nasıl bir çözüm üreteceği şimdiden merak konusu oldu.