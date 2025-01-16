Sevilen Yeni EA Sports Oyunları Game Pass'te Ücretsiz Oldu!

Oyunseverler tarafından uzun bir süredir beklenen 'Xbox Ücretsiz Oyun Günleri' adeta bomba gibi geldi. Aralarında FC 25'in de yer aldığı EA Sports'un sevilen spor ve yarış oyunları Game Pass kütüphanesinde ücretsiz oldu.

Aktarılanlara göre, Xbox Game Pass'te Standart veya Ultimate üyeliğine sahip olan kullanıcılar, şuanda yeni EA oyunlarını ekstra bir ücret vermeden deneyimle fırsatına sahip.

EA Sports Oyunları, Game Pass Kullanıcıları İçin 11 Gün Boyunca Ücretsiz!

Game Pass kullanıcıları, Xbox Ücretsiz Oyun Günleri etkinliği kapsamında EA'in sevilen spor ve yarış oyunlarını ücretsiz şekilde deneyimleyebilecek. Game Pass kütüphanesine eklenen yeni EA Sports yapımları tam 11 gün boyunca kullanıcıların beğenisine sunulacak.

İşte Xbox Ücretsiz Oyun Günleri kapsamında ücretsiz olan yeni oyunlar:

EA SPORTS FC 25

EA SPORTS College Football 25

EA F1 24

UFC 5

NHL 25

EA Sports WRC

EA Sports PGA Tour

EA Madden NFL 25

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