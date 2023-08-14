Call of Duty: Modern Warfare III'ün Fiyatı Belli Oldu!

Activision bir kez daha bu yılki Call of Duty: Modern Warfare III'ün bir premium sürüm ile geleceğini doğruladı, bu da standart sürümün fiyatının 70 dolar olacağını gösteriyor.

Öyle ki son günlerde Call of Duty: Modern Warfare III'ün serinin önceki oyunlarına kıyasla daha uygun bir fiyatla geleceği düşünülüyordu ancak ne yazık ki beklendiği gibi olmayacak.

Call of Duty: Modern Warfare III, 2022'deki Modern Warfare II'nin doğrudan devamı niteliğinde olacak ve senaryo, çok oyunculu ve zombi modlarına sahip olması bekleniyor.

Call of Duty: Modern Warfare III, 70 Dolar Fiyat Etiketiyle Geliyor

Activision has confirmed that Modern Warfare III is a full premium release and will be priced at $70. There is no upgrade price, and it’s not an expansion.



“As stated in numerous Activision Blizzard quarterly conference calls, Modern Warfare III is a premium release. It will be… pic.twitter.com/6maS0osskY — CharlieIntel (@charlieINTEL) August 13, 2023

Modern Warfare III'ün tam tanıtımı 17 Ağustos'ta Warzone'da gerçekleşecek ve oyuncuların özel eşyalar ve ödüller kazanabileceği bir oyun içi etkinlik düzenlenecek.

Modern Warfare III'ün 70 dolarlık standart sürümüne ek olarak bir de vault sürümü olacak. Bu sürüm ise yaklaşık 100 dolarlık fiyat etiketine sahip olacak ve çeşitli dijital ekstralar içerecek.

Call of Duty: Modern Warfare III Ne Zaman Çıkacak?

Call of Duty: Modern Warfare III, 10 Kasım'da PS5, Xbox Series X|S ve PC'nin yanı sıra PS4 ve Xbox One için piyasaya sürülecek.

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