Call of Duty: Modern Warfare III'ün Fiyatı Belli Oldu!

Activision bir kez daha bu yılki Call of Duty: Modern Warfare III'ün bir premium sürüm ile geleceğini doğruladı, bu da standart sürümün fiyatının 70 dolar olacağını gösteriyor.

Öyle ki son günlerde Call of Duty: Modern Warfare III'ün serinin önceki oyunlarına kıyasla daha uygun bir fiyatla geleceği düşünülüyordu ancak ne yazık ki beklendiği gibi olmayacak.

Call of Duty: Modern Warfare III, 2022'deki Modern Warfare II'nin doğrudan devamı niteliğinde olacak ve senaryo, çok oyunculu ve zombi modlarına sahip olması bekleniyor.

Activision has confirmed that Modern Warfare III is a full premium release and will be priced at $70. There is no upgrade price, and it’s not an expansion.



“As stated in numerous Activision Blizzard quarterly conference calls, Modern Warfare III is a premium release. It will be… pic.twitter.com/6maS0osskY