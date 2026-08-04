En Güçlü Android Tabletler: 24 GB RAM'li Tablet İlk 3'e Girdi!

Piyasada çok sayıda Android tablet bulunuyor. Bunların bir kısmı güçlü donanımıyla öne çıkıyor. Peki, en güçlü Android tabletler hangileri? AnTuTu tarafından paylaşılan liste, merak edilen soruya ışık tuttu. vivo'nun 16 GB RAM'e sahip bir tablet modeli zirvede yer aldı. Listede ayrıca Lenovo, RedMagic, OPPO, Redmi ve OnePlus'ın tabletleri de bulunuyor.

AnTuTu'ya Göre En Güçlü Tabletler Hangileri?

En güçlü Android telefonlar listesinin ilk sırasında vivo Pad 6 Pro yer aldı. Bu tablet, performans testinde 4 milyon 101 bin 149 puana ulaştı. İkinci sırada 4 milyon 66 bin 589 puan ile iQOO Pad 6 Pro, üçüncü sırada 4 milyon 11 bin 11 puan ile Lenovo Legion Y700 2026 bulunuyor. Bu tabletleri OPPO Pad 5 Pro takip etti.

vivo Pad 6 Pro'nun İşlemcisi Nasıl?

Pad 6 Pro'da Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci sayesinde yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip Wuthering Waves ve Genshin Impact bile ortalama 60 FPS'te oynanabiliyor. Söz konusu işlemci ayrıca battle royale oyunu PUBG Mobile ve MOBA oyunu Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 120 FPS'te çalıştırıyor.

iQOO Pad 6 Pro'nda Hangi İşlemci Var?

AnTuTu testinde iQOO Pad 6 Pro'nun 16 GB RAM'e ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü yer aldı. Pad 6 Pro gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alıyor. İşlemcide 4.6 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.62 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

Lenovo Legion Y700 2026'da Hangi İşlemci Var?

AnTuTu testinde Lenovo Legion Y700 2026'nın 24 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip sürümü yer aldı. Bu tablette Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5 bulunuyor. Bu işlemci sayesinde en iyi grafikli mobil oyunlar bile kasma, donma veya takılma gibi bir osrun olmadan oynanabiliyor.

OPPO Pad 5 Pro'nun İşlemcisi Nasıl?

Pad 5 Pro gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. 3 nm işlemci, 6 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sergiliyor hem de daha verimli çalışıyor. Yüksek verimlilik ise pil ömrünü olumlu etkiliyor.

RedMagic Gaming Tablet 3 Pro'da Hangi İşlemci Var?

RedMagic Gaming Tablet 3 Pro'da Snapdragon 8 Elite işlemcisi bulunuyor. Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide 4.32 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.53 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. AnTuTu testinde tabletin 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü yer aldı.

Editörün Yorumu

Listenin tamamını Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon işlemcileri oluşturdu. Bu, Qualcomm'un amiral gemisi sınıfında ne kadar iddialı olduğunu gözler önüne seriyor. Son sırada yer alan tablet bile performans testinde 3 milyon 219 bin 859 puan aldı. Bu puanın çok yüksek olduğunu belirteyim. Söz konusu cihazlarda hem kaliteli grafiklere sahip mobil oyunlar oynanabiliyor hem de video düzenleme işlemi rahatlıkla yapılabiliyor.