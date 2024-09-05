ChatGPT Öğrenme Yeteneğini Köreltiyor: Türkiye'de Yapılan Deney Şaşırttı!

2022'de piyasaya sürülen ChatGPT, en popüler yapay zeka araçlarından biri. Bu teknoloji genel olarak insan hayatını kolaylaştırsa da öğrenciler arasında ödev yapma ve test çözme gibi alanlarda da kullanılabiliyor. Öğrencilerin yapay zekayı bu tür işlerde kullanması kısa vadede işleri kolaylaştırsa da uzun vadede olumsuz sonuçlara neden olabiliyor.

ABD'deki Pensilvanya Üniversitesi'nden bir araştırma grubu Türk öğrenciler üzerinde ChatGPT'nin eğitimde kullanımına dair bir deney gerçekleştirdi. Sonuçlar, matematik testlerinde yapay zeka kullanan öğrencilerin, herhangi bir yardım almayanlara kıyasla çok daha düşük puanlar aldığını ortaya koyuyor.

Yapay Zeka Öğrenme Becerisine Zarar mı Veriyor?

Türkiye'de yaklaşık 1.000 lise öğrencisiyle yapılan deneyde katılımcılara matematik testlerine üç farklı şekilde çalışma imkanı sunuldu. İlk grup ChatGPT'yi kullanarak, ikinci grup yapay zeka aracının bir "öğretmen" sürümünü kullanarak, üçüncü grup ise hiçbir destek olmadan geleneksel yöntemlerle çalıştı.

ChatGPT kullanan ilk grup testlerde geleneksel yöntemlerle çalışan katılımcılardan yüzde 17 daha düşük puan aldı. Ayrıca, yapay zekanın bir öğretmen işlevi gören revize edilmiş sürümünü kullananlar ise hiçbir yerden destek almayanlarla benzer puanlar almayı başardı.

Ancak burada önemli bir detayın olduğunu belirtelim. Matematik testlerine çalışma sürecinde ChatGPT kullanan öğrenciler, pratik sorularının %48'ini doğru çözerken, öğretmen sürümünden destek alanlar %127 oranında daha doğru sonuçlar elde etti. Ancak gerçek testlerde durumlar değişti ve yapay zeka kullanmayan grup daha iyi performans gösterdi.