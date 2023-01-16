Chrome Uzantı Devre Dışı Bırakma Özelliğine Büyük Yenilik Yolda!

Google Chrome'un uzantı devre dışı bırakma özelliğine oldukça önemli bir yenilik gelecek. Yazılım devi Google tarafından üzerinde çalışılan yeni işlev sayesinde kullanıcılar uzantıları site bazında etkinleştirip devre dışı bırakabilecek.

Chrome Uzantı Devre Dışı Bırakma Özelliği Daha Kullanışlı Oluyor

Sunduğu hizmetler ile dünya çapında oldukça büyük bir popülerlik elde eden yazılım devi Google, yıllar önce geliştirdiği Google Chrome isimli web tarayıcısı için yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Şirketin sunmaya hazırlandığı yeni işlev, kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyacak.

Google, Chrome uzantılarını site bazında devre dışı bırakmanıza veya aktif hâle getirmenize olanak tanıyan bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu sayede artık bir uzantının bir web sitesinde etkin, diğer sitede ise devre dışı kalmasını sağlayabileceksiniz.

Chrome Web Mağazası'nda bildiğiniz üzere çok fazla sayda uzantı bulunuyor. Bazı uzantılar bazı web sitelerinde çeşitli problemlere yol açabiliyor. Örneğin bazı siteler reklam engelleyicilerine izin vermiyor.

Şu anda Chrome, sadece tarayıcının ayarları aracılığıyla tüm web siteleri için uzantıları devre dışı bırakmanıza izin veriyor fakat uzantıları site bazında kontrol edemiyorsunuz. Reddit'te Leopeva64-2 kullanıcı ismine sahip olan bir kişi tarafından keşfedilen yeni işlev, bir uzantının bazı sitelerde açılıp bazı sitelerde ise kapatılabilmesini sağlayacak.

Şu anda her uzantının ayarlarından devre dışı bırakma ve etkinleştirme işlemi yapılabiliyor fakat Google Chrome, bunun çok daha pratik bir yolunu sunacak. Şu anda geliştirme aşamasında olan yeni işlevin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz bilinmiyor.