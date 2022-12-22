Google Chrome'un Yeni Sürümlerini Erkenden Test Etmek İsteyenlere Müjde!

Google, bir blog gönderisinde Chrome web tarayıcısının sürüm döngüsünü değiştirdiğini ve Şubat 2023'ten itibaren küçük bir kullanıcı grubu için mevcut ürün kanalı aracılığıyla sunulan güncellemelerin yeni bir erken önizlemesini eklediğini duyurdu.

Bu erken kararlı sürüm, planlanan kararlı sürüm tarihinden bir hafta önce, güncellemeler daha geniş bir kitleye sunulmadan önce Google'ın bildirilen sorunları ele almasına olanak tanıyacak.

Google Chrome Sürümleri Artık Yeni Test Katmanıyla Geliyor

Chrome'un sürüm döngüsü şu anda güncellemeleri önce Google Chrome Canary kanalına (kararsız kodu test etmek için kullanılan tarayıcının deneysel bir sürümü), ardından sırasıyla Dev, Beta ve Mevcut ürün kanallarına gönderiyor. Yeni erken kararlı sürüm, Beta kanalı testi ile son kararlı sürüm arasında yer alacak ve diğer test aşamalarından geçen sorunları ortaya çıkarmayı amaçlayacak.

Google Chrome v110, tarayıcının yeni yayın planını takip eden ilk sürümü olacak. Chrome v110, hem Canary hem de Dev kanallarında şu anda mevcut durumda ve 1 Şubat'ta (orijinal kararlı sürüm tarihi) erken kararlı sürüme geçmeden önce, 12 Ocak'ta Beta kullanıcıları için piyasaya sürülecek.

Chrome v110 için tam kararlı sürümün 7 Şubat 2023'te yayınlanması planlanıyor.