Çin, Türkiye'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne Şikâyet Etti: İşte Nedeni!

Çin, Türkiye'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) şikâyet etti. DTÖ'ye yapılan şikâyetin ana nedeninin ek gümrük vergisi olduğu belirtildi. Bu uygulamanın DTÖ kurallarına aykırı olduğu ifade edildi.

DTÖ'ye Yapılan Şikâyete Dair Açıklama Geldi

Çin, Türkiye'nin uyguladığı gümrük vergileri nedeniyle DTÖ'ye başvuruda bulundu. Yapılan açıklamada, Türkiye'nin Çin'den ithal edilen otomobillere uygulanan ek gümrük vergilerinin söz konusu şikâyetin temel nedeni olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca "Türkiye'nin aldığı ayrımcı tedbir DTÖ kurallarına aykırıdır ve korumacı niteliktedir. Türkiye'yi DTÖ kurallarına uymaya ve tedbirlerini derhal düzeltmeye çağırıyoruz" ifadelerine de yer verildi.

Türkiye, 2023 yılının mart ayında Çin'den ithal elektrikli araçlara, 8 Haziran 2024 tarihinde ise içten yanmalı motorlu ve hibrit otomobillere yüzde 40 ilave gümrük vergisi getirmişti. Bununla beraber Çin'den ithal tüm arabalar için %40 ilave gümrük tarifesi uygulanmaya başlanmıştı.

Ayrıca Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler menşeli olmayan elektrikli araçları ithal edenlerin, Türkiye'nin 7 bölgesinde en az 20 yetkili servis istasyonu kurması gerekiyor.

Elektrikli araç ithalatı için gereklilikler bunlarla sınırlı değil. İthalatı yapılacak her marka için Türkiye'de kurulmuş en az 40 personele sahip Türkçe çağrı merkezi ile hizmet verilmesi gerekiyor.

İthalatı yapılacak aracın üreticisinin yurt içinde yerleşik yetkili temsilcisinin olması da istenen şartlar arasında bulunuyor.

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