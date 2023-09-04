Türkiye'de En Çok Elektrikli Otomobil Satan Markalar Açıklandı
Türkiye'de geçtiğimiz ay en çok elektrikli otomobil satan markalar belli oldu. İşte en fazla elektrikli araba satmayı başaran markaların listesi!
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından paylaşılan rapor ile birlikte Türkiye'de Ağustos 2023 tarihinde en çok elektrikli otomobil satan markalar belli oldu. Paylaşılan rapora göre Togg, geçtiğimiz ay içerisinde önemli bir başarı elde etti.
Türkiye'de En Çok Elektrikli Otomobil Satan Markalar
|Sıra
|Marka Adı
|Ağustos Satış Adedi
|Ocak-Ağustos Satış Adedi
|1.
|Togg
|1.965
|3.400
|2.
|Renault
|1.072
|2.538
|3.
|MG
|567
|2.264
|4.
|Opel
|158
|1.546
|5.
|BMW
|126
|1.497
|6.
|Mercedes-Benz
|221
|1.184
|7.
|Volvo
|51
|976
|8.
|Citroen
|381
|898
|9.
|Skywell
|50
|671
|10.
|Fiat
|97
|646
Renault Fiyat Listesi - 2023
Renault fiyat listesi, yeni bir otomobil satın almak isteyen kişilerin bir kısmı tarafından oldukça merak ediliyor. Peki, çok büyük bir popülerliğe sahip olan araba modelleri ne kadar fiyata sahip? Bu yazıda pek çok kişi tarafından merak edilen soruyu cevaplayacağız.
Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli arabalar arasında yer alan Togg T10X, geçtiğimiz ay içerisinde toplamda 1.965 adet, ocak-ağustos döneminde ise toplamda 3 bin 400 adet satıldı. Ağustos ayında 1.072 adet satan Renault, listenin ikinci sırasında konumlandı.
TOGG Zirvede ‼️— Erol Şahin (@erolsahin_ebs) September 4, 2023
Elektrikli Otomobil pazarında 3.400 adetlik satışı ile Togg zirveye yerleşti.
Ağustos ayında bildirilen 1.965 adetlik satış adeti ile böylece 3.sıradan ilk sıraya çıkmış oldu.
Ağustos ayında 5.174 adet elektrikli otomobilin satıldığı pazarda yılın ilk 8 ayı… pic.twitter.com/npv97aMxoU
Üçüncü sırada MG yer aldı. Şirket, geçtiğimiz ay 567 adet, ocak-ağustos döneminde ise toplamda 2 bin 264 adet elektrikli araç sattı. MG'yi Opel takip etti. Almanya merkezli otomobil üreticisi Opel, ağustos ayında 158 adet elektrikli araba sattı. Listede Mercedes-Benz, Skywell ve Volvo dahil pek çok şirket de bulunuyor.
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