Türkiye'de En Çok Elektrikli Otomobil Satan Markalar Açıklandı

Türkiye'de geçtiğimiz ay en çok elektrikli otomobil satan markalar belli oldu. İşte en fazla elektrikli araba satmayı başaran markaların listesi!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından paylaşılan rapor ile birlikte Türkiye'de Ağustos 2023 tarihinde en çok elektrikli otomobil satan markalar belli oldu. Paylaşılan rapora göre Togg, geçtiğimiz ay içerisinde önemli bir başarı elde etti.

Türkiye'de En Çok Elektrikli Otomobil Satan Markalar

Sıra Marka Adı Ağustos Satış Adedi Ocak-Ağustos Satış Adedi
1. Togg 1.965 3.400
2. Renault 1.072 2.538
3. MG 567 2.264
4. Opel 158 1.546
5. BMW 126 1.497
6. Mercedes-Benz 221 1.184
7. Volvo 51 976
8. Citroen 381 898
9. Skywell 50 671
10. Fiat 97 646

Renault Fiyat Listesi - 2023
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Renault Fiyat Listesi - 2023

Renault fiyat listesi, yeni bir otomobil satın almak isteyen kişilerin bir kısmı tarafından oldukça merak ediliyor. Peki, çok büyük bir popülerliğe sahip olan araba modelleri ne kadar fiyata sahip? Bu yazıda pek çok kişi tarafından merak edilen soruyu cevaplayacağız.

Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli arabalar arasında yer alan Togg T10X, geçtiğimiz ay içerisinde toplamda 1.965 adet, ocak-ağustos döneminde ise toplamda 3 bin 400 adet satıldı. Ağustos ayında 1.072 adet satan Renault, listenin ikinci sırasında konumlandı.

Üçüncü sırada MG yer aldı. Şirket, geçtiğimiz ay 567 adet, ocak-ağustos döneminde ise toplamda 2 bin 264 adet elektrikli araç sattı. MG'yi Opel takip etti. Almanya merkezli otomobil üreticisi Opel, ağustos ayında 158 adet elektrikli araba sattı. Listede Mercedes-Benz, Skywell ve Volvo dahil pek çok şirket de bulunuyor.

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Türkiye'de geçtiğimiz ay içerisinde en çok elektrikli araba satan markalar listesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

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