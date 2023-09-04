Türkiye'de En Çok Elektrikli Otomobil Satan Markalar Açıklandı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından paylaşılan rapor ile birlikte Türkiye'de Ağustos 2023 tarihinde en çok elektrikli otomobil satan markalar belli oldu. Paylaşılan rapora göre Togg, geçtiğimiz ay içerisinde önemli bir başarı elde etti.

Türkiye'de En Çok Elektrikli Otomobil Satan Markalar

Sıra Marka Adı Ağustos Satış Adedi Ocak-Ağustos Satış Adedi 1. Togg 1.965 3.400 2. Renault 1.072 2.538 3. MG 567 2.264 4. Opel 158 1.546 5. BMW 126 1.497 6. Mercedes-Benz 221 1.184 7. Volvo 51 976 8. Citroen 381 898 9. Skywell 50 671 10. Fiat 97 646

Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli arabalar arasında yer alan Togg T10X, geçtiğimiz ay içerisinde toplamda 1.965 adet, ocak-ağustos döneminde ise toplamda 3 bin 400 adet satıldı. Ağustos ayında 1.072 adet satan Renault, listenin ikinci sırasında konumlandı.

TOGG Zirvede ‼️



Elektrikli Otomobil pazarında 3.400 adetlik satışı ile Togg zirveye yerleşti.



Ağustos ayında bildirilen 1.965 adetlik satış adeti ile böylece 3.sıradan ilk sıraya çıkmış oldu.



Ağustos ayında 5.174 adet elektrikli otomobilin satıldığı pazarda yılın ilk 8 ayı… pic.twitter.com/npv97aMxoU — Erol Şahin (@erolsahin_ebs) September 4, 2023

Üçüncü sırada MG yer aldı. Şirket, geçtiğimiz ay 567 adet, ocak-ağustos döneminde ise toplamda 2 bin 264 adet elektrikli araç sattı. MG'yi Opel takip etti. Almanya merkezli otomobil üreticisi Opel, ağustos ayında 158 adet elektrikli araba sattı. Listede Mercedes-Benz, Skywell ve Volvo dahil pek çok şirket de bulunuyor.

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