AI Artık Daha Güvenli: Anthropic Citations Özelliğini Duyurdu

Anthropic, yapay zeka tarafından oluşturulan yanıtların daha doğru ve güvenilir olmasını sağlamak üzere geliştirilen Claude API için yeni bir özellik olan Citations'ı duyurdu.

Yapay zeka hizmetlerindeki en büyük sorunlardan biri olan kaynak güvenilirliği, yeni özellikle birlikte daha az sorun teşkil etmeye başlıyor. Bu özellik sayesinde yanıtlar doğrulanabiliyor.

Anthropic'in Citations Özelliği Ne İşe Yarıyor?

Anthropic'in Citations özelliği, yapay zekanın kaynak belgelerden elde edilen bilgileri otomatik olarak alıntılamasını sağlayarak Claude modelinin daha güvenilir yanıtlar üretmesini mümkün hâle getiriyor.

Bu özellikle belge özetleme, karmaşık soru ve cevap, müşteri desteği ve benzerleri için önemli olabilir. Kullanıcılar, bununla PDF ve benzeri kaynak belgeleri ekleyebilir ve Claude otomatik olarak belgelerin belirli bölümleriyle bağlantılı yanıtlar oluşturabilir.

Claude Citations Nasıl Çalışıyor?

Bu özellik etkinleştirildiğinde API kullanıcı tarafından sağlanan kaynak belgeleri cümlelere ayırarak işliyor. Bu cümleler, kullanıcı tarafından sağlanan bağlamla modele aktarılıyor. Ayrıca kullanıcılar kaynak belgeleri için kendi parçalarını da sunabiliyor.

Claude sorguyu analiz edip sağlanan parçalara dayalı net alıntılar ve kaynak belgelerden elde edilen herhangi bir iddia özelinde bağlam içeren yanıtlar oluşturur. Alıntı yapıldığında halüsinasyonları en aza indirmek için kaynak belgelere de atıfta bulunuluyor.