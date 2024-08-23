Claude, Milyon Dolarlık Eşiğe Hızla Ulaşarak ChatGPT'ye Göz Kırptı

Anthropic'in yapay zeka destekli uygulaması Claude önemli bir kilometre taşını geride bırakmayı başardı. iOS ve Android kapsayacak şekilde brüt mobil uygulama gelirinde 1 milyon doları aştı.

TechCrunch'ın Appfigures'ın verilerine dayanarak paylaştığı bilgilere göre bu gelirin neredeyse yarısı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kullanıcılar sayesinde elde edildi. Yine de Claude henüz ChatGPT'yi yakalamış değil. ChatGPT, iOS'te ABD'deki indirmelerde 1. sırada ve gelir açısından bakıldığında 26. sırada yer alıyor.

Claude, üretkenlik kategorisinde indirilme sayısı bakımından 95. sırada, gelir bakımından 68. sırada. ChatGPT ile kıyaslandığında aralarında hâlâ çok fazla bir açık olduğu söylenebilir.

ChatGPT, sadece iOS'e özel ABD'deki kullanıcılara açıldığı haftanın sonunu görmeden neredeyse yarım milyon indirmeye gelirken Claude aynı performansı gösteremedi. Bunun üzerinde elbette ChatGPT'nin büyük bir çıkış yapması büyük rol oynuyor.

OpenAI, yapay zeka destekli sohbet botunu piyasaya sürdüğünde rakipten söz etmek mümkün değildi. O dönemde Anthropic gibi bir rakibi bulunmuyordu. Bu şirket, eski OpenAI çalışanları tarafından kuruldu. Bu boşluk, OpenAI için büyük bir fırsat oldu.

Şu anda yapay zeka söz konusu olduğunda birinci sırada OpenAI'ın gelmesi aslında pazar boşluğunun sonucu olabilir.

Claude Diğer Rakiplerine Göre İyi Performans Gösteriyor

ChatGPT gibi bir rakibin karşısında Claude her ne kadar beklenen ilgiyi göremese de diğer rakiplerine kıyasla oldukça iyi konumda.

Öyle ki ilk milyon gelirine diğer AI mobil uygulamalarından daha hızlı ulaştı. 1 milyon dolar gelire ulaşması 19 hafta süren Microsoft Copilot gibi güçlü bir rakibin önünde yer alması, yapay zeka alanında ne kadar etkili olduğunu gösteriyor.

Claude'un indirme sayısına göre en büyük pazarı %32,5 ile ABD olurken onu sırasıyla Hindistan (%9,6), Japonya (%6,8), Birleşik Krallık (%5,1) ve Almanya (%3,2) takip etti. Bu beş pazarın toplamı ise Claude'un mobil uygulama indirmelerinin %57,2'sini oluşturuyor.

Para kazanma açısından da benzer bir sıralama söz konusu. Yine ABD en başta yer alıyor. %48,4'lük gelir payı ABD'den geliyor. Bunu %6,7 ile Japonya, %4,3 ile Almanya, %4,3 ile Birleşik Krallık, %2,8 ile Güney Kore takip ediyor. Bu ülkeler de toplam mobil uygulama gelirinin %66,8'ini oluşturuyor.