Dudak Senkronizasyonu Bile Yapıyor: Seslendirme Sanatçılarını İşsiz Bırakacak Yapay Zeka!

OpenAI'in 2022'de ChatGPT'yi piyasaya sürmesiyle yapay zeka hayatımızda daha çok rol almaya başladı. Bu teknoloji insan hayatını bir hayli kolaylaştırsa da, günden güne gelişen yetenekleri birçok meslek dalının geleceğiyle ilgili soru işaretlerine neden oluyor. Son olarak, videolar için gerçekçi seslendirme yapabilen bir yapay zeka aracı duyuruldu.

D-ID, Dudak Senkronizasyonlu Dublaj Yapabilen Yapay Zeka Aracını Piyasaya Sürüyor

D-ID, videolar için gerçekçi dublaj üretebilen AI Video Translate isimli yeni yapay zeka aracını kullanıma sundu. Bu sayede videolara Arapça, Mandarin Çincesi, Japonca, Hintçe, İspanyolca ve Fransızca dahil 30 dilde dublaj yapılabilecek. Dahası, yapay zeka videolardaki dudak hareketlerini çevrilen dile uygun şekilde senkronize edebilecek.

Burada bazı detayların olduğunu belirtmek gerekiyor. AI Video Translate, yalnızca 10 saniye ile 5 dakika uzunluğundaki videolarda çalışıyor. Ayrıca, dosya boyutunun 2 GB'nin altında olması gerektiği vurgulanıyor. Düzgün sonuçlar için videoda tek bir kişinin olması ve bu kişinin yüzünün kameraya dönük olması gerekiyor.

Şu an için yetenekleri sınırlı olan bu yapay zeka aracının, ilerleyen dönemlerde daha kapsamlı hale gelmesi bekleniyor. Ayrıca, bu teknoloji D-ID abonelerine ücretsiz olarak sunuluyor. D-ID aboneliği ise yıllık 56 ila 1.293 dolar arasında değişiyor.

