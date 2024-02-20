Yeni Crazy Taxi Oyunu, Hayatta Kalma Modu ile Gelebilir!

Ortaya çıktığı günden itibaren sabırsızlıkla beklenmeye başlanan yeni Crazy Taxi oyunu ile ilgili tartışma yaratabilecek bir iddia ortaya atıldı. Söylentiye göre taksi oyununda 100 oyuncunun mücadele edeceği hayatta kalma modu olacak.

Hayatta kalma oyunları özellikle son yıllarda oldukça büyük bir popülerlik elde etti. Bununla birlikte hayatta kalma türünü içeren oyunların sayısında da artış yaşandı. Görünüşe göre bu yapımlara Crazy Taxi de dahil olacak.

Yeni Crazy Taxi Oyunu Hakkında Şaşırtan İddia

Ortaya atılan iddiaya göre Crazy Taxi serisinin yeni oyununda 100 kişilik hayatta kalma modu bulunacak. Oyunun canlı servis yapısına sahip olacağı da söylentiler arasında. Bu konuda Grand Theft Auto Online ve Fortnite'tan ilham alındığı öne sürüldü.

Söz konusu modun bir taksi oyununa nasıl entegre edileceği henüz bilinmiyor. Geçtiğimiz günlerde paylaşılan bilgiler, oyunun AAA kalitesinde olacağını gözler önüne sermişti.

Rekabetçi bir ortam oluşturulmasını sağlayacak unsurları içerecek oyunda canlı etkinlikler, özelleştirme seçenekleri ve iş birliklerinin olacağı iddia edildi.

Aynı durumun Jet Set Radio'nun yeniden yapımı için de geçerli olacağı söyleniyor. Yeniden yapımın hem genel tasarım hem de oynanış bakımından Fortnite'a benzeyeceği öne sürüldü. Ayrıca oyunun keşif odaklı açık dünya konseptine sahip olacağı da belirtiliyor.

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