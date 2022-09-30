En İyi Hayatta Kalma Oyunları

En başarılı hayatta kalma oyunları neler? Bu yazıda dünya çapında büyük beğeni toplayan video oyunlarını bir arada topladık. Hazırladığımız listeye göz atabilir ve birbirinden başarılı yapımları keşfedebilirsiniz.

Hayatta kalma (survival) türü, video oyunu sektörünün en popüler türlerinden bir tanesidir. Dolayısıyla survival oyunları konusunda geniş bir yelpaze bulunuyor. Eğer survival türünde bir oyun oynamak istiyorsanız çok sayıda oyunun yer almasından ötürü kararsız kalmış olabilirsiniz.

Bu yazıda DayZ gibi hemen hemen herkes tarafından bilinen yapımlardan Grounded gibi nispeten daha az popülerliğe sahip olan oyunlara kadar pek çok oyunu sıraladık.

Hayatta Kalma Oyunları Listesi

Raft

Rust

DayZ

PUBG

SCUM

V Rising

Valheim

Minecraft

Unturned

Frostpunk

Grounded

RimWorld

The Forest

Starbound

Don't Starve

CRSED: F.O.A.D.

State of Decay 2

Project Zomboid

ARK: Survival Evolved

Outward Definitive Edition

Yukarıda en başarılı 20 hayatta kalma oyunu bulunuyor. Listede yer alan yapımların detaylarına aşağıdan bakabilirsiniz. Ayrıca Unity ile yapılmış oyunlar listemize de göz atabilirsiniz.

Raft

Çizgi film tarzında grafiklere sahip olan Raft isimli yapımda okyanusun ortasında hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Arkadaşlarla oynanacak oyunlar arayan oyuncular için de harika bir oyun olan Raft'te tek oyunculu ve çevrim içi eşli oyun modları mevcut.

Rust

Facepunch Studios tarafından geliştirilen ve yayımlanan Rust, online hayatta kalma oyunudur. Hayatta kalabilmek için diğer oyunculara karşı mücadele ederken aynı zamanda barınak inşa etmeniz, avlanmanız, su ihtiyacınızı gidermeniz ve soğuk gibi zorlukların üstesinden gelmeniz gerekiyor.

DayZ

Zombi salgınının yaşandığı bir dünyada geçen DayZ, hemen hemen herkes tarafından bilinen oldukça popüler bir oyundur. Çok sayıda oyuncunun bir harita üzerinde hayatta kalmaya çalıştığı DayZ, özellikle arkadaşlarla birlikte oynandığında daha eğlenceli hâle geliyor.

PUBG

Battle royale türünün en başarılı örneği olan PUBG'de uçaktan bir adaya atlayıp diğer oyunculara karşı mücadele etmeniz gerekiyor. Oyundaki amaç ise hayatta kalan son kişi olmaktır. İlk etapta üzerinizde herhangi bir silah ve teçhizat bulunmuyor. Bu nedenle adaya indiğinizde hızlı şekilde silah bulmanız büyük öneme sahiptir.

2017'de ücretli olarak piyasaya sürülen fakat geçtiğimiz yıl içerisinde oynaması ücretsiz hâle gelen oyunu oynamak istiyorsanız PUBG sistem gereksinimleri isimli yazımıza göz atabilirsiniz. Böylelikle PC'nizin oyunu sorunsuz çalıştırıp çalıştırmayacağı konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz.

SCUM

Gamepires tarafından geliştirilen ve yayımlanan SCUM, 2018 yılının ağustos ayında erken erişim olarak oyuncularla buluştu. Çok ayrıntılı bir survival oyunu olan SCUM'da başarılı craft sistemi bulunuyor. Gerçekçi metabolizma sistemiyle dikkat çeken yapımda karlı dağlardan yeşil ormanlık alanlara kadar birçok ortam mevcut.

V Rising

2022 yılının mayıs ayında erken erişim olarak sunulan V Rising, açık dünya survival türündedir. Stunlock Studios tarafından geliştirilen ve yayımlanan oyunda bir vampiri kontrol ediyorsunuz. Karakter oluşturma imkânı sunan oyunda tek oyunculu modun yanı sıra çevrim içi mod da yer alıyor.

Valheim

Viking kültüründen esinlenen Valheim, 2021 yılının şubat ayında erken erişim olarak çıktı. Kaliteli grafiklere sahip olan oyunun çevrim içi modu 10 oyuncuya kadar destekliyor. Başarılı oynanış sistemiyle dikkat çeken yapım, özellikle arkadaşlarınızla birlikte daha eğlenceli olabilir.

Minecraft

Yıllardır popülerliğini devam ettirerek oldukça büyük bir başarının altına imza atan Minecraft'ta herhangi bir amaç bulunmuyor. Çok başarılı craft sisteminin yer aldığı oyunda hayal gücünüzün sınırlarınızı zorlayabilirsiniz. Ayrıca bazı işlemleri anında yapabilmenizi sağlayan Minecraft hileleri de mevcut.

Unturned

Zombi salgınının meydana geldiği bir dünyada geçen Unturned isimli yapımda tek oyunculu modun yanı sıra çevrim içi mod da mevcut. Uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirebileceğiniz oyunda otomobilden tanka helikopterden minibüse kadar pek çok aracı kullanabilmeniz mümkün.

Frostpunk

Bir şehri yönettiğiniz Frostpunk'ta hem halkı hem de alt yapıyı yönetmeniz gerekiyor. Dolayısıyla uygulanan strajiler büyük rol oynuyor. Isının oldukça büyük bir öneme sahip olduğu yapımda insanların mutlu olmasını sağlamanın haricinde çeşitli teknolojiler de geliştirebiliyorsunuz.

Grounded

Obsidian Entertainment tarafından geliştirilen Grounded'de karınca kadar küçük boyuta sahip karakteri kontrol ederek hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Karakterinizin hayatta kalabilmesi için yeterli miktarda yiyecek yemesi, su içmesi ve bazı böceklere karşı mücadele etmesi gerekiyor. Oyunda çok başarılı craft sistemi de bulunuyor.

RimWorld

Ludeon Studios tarafından geliştirilen ve yayımlanan RimWorld, 2018 yılının ekim ayında piyasaya sürüldü. Koloni simülasyonu ve hayatta kalma türlerindeki oyun, sahip olduğu detaylı oyun yapısıyla dikkat çekiyor. RimWorld ayrıca düşük sistem gereksinimli oyunlar arayan oyuncular için de harikadır.

The Forest

Dört yıl süren erken erişim sürecinin ardından 2018 yılında satışa sunulan The Forest'ta bir uçak kazası gerçekleşir. Adaya düşen uçaktan sadece Eric ve oğlu Timmy hayatta kalır ancak Timmy, yamyam mutant kabile tarafından kaçırılır. Oyunda LeBlanc'ın oğlunu bulmasına yardım ediyorsunuz.

Bilgisayarınızın popüler oyunu kasma ve donma gibi problemler yaşamadan çalıştırıp çalıştırmayacağını merak ediyorsanız The Forest sistem gereksinimleri neler sorusunu yanıtladığımız yazıyı inceleyebilirsiniz.

Starbound

Starbound'da kontrol ettiğimiz karakter, farklı gezegenleri keşfetmek için macera dolu bir seyahata çıkar uzay gemisi ancak bilmediği bir gezegene çakılır. Dolayısıyla oyunda hayatta kalmaya çalışırken aynı zamanda yeni yerler de keşfedebilirsiniz. Düşük sistem gereksinimleriyle dikkat çeken yapımda craft sistemi de yer alıyor.

Don't Starve

Wilson isimli bir bilim insanını kontrol ettiğiniz Don't Starve'da vahşi doğada hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Elbette bu pek kolay olmuyor. Avlanabileceğiniz ve çiftçilik yapabileceğiniz oyunda çeşitli eşyalar elde edebilmek için kaynak toplamanız gerekiyor. Bu yapımı arkadaşınızla beraber oynamak istiyorsanız Don't Starve Together oyununu tercih edebilirsiniz.

CRSED: F.O.A.D.

Darkflow Software tarafından geliştirilen CRSED: F.O.A.D. 2019 yılının aralık ayında sunuldu. Ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz CRSED: F.O.A.D. isimli yapımda çeşitli silahlar yer alıyor. Keyifli zaman geçirebileceğiniz oyundaki amaç ise hayatta kalan son kişi olmaya çalışmaktır.

State of Decay 2

Yayıncılığını Xbox Game Studios'un üstlendiği State of Decay 2, açık dünya hayatta kalma türünde bir yapımdır. Çok başarılı bir oynanış sistemine ve kaliteli grafiklere sahip olan oyun, zombi salgınının yaşandığı bir dünyada geçiyor. Undead Labs tarafından geliştirilen yapımda keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Project Zomboid

İzometrik kamera açısına sahip Project Zomboid, tıpkı listedeki birçok oyunda gibi zombi salgının yaşandığı bir dünyada hayatta kalma çalışıyorsunuz. The Indie Stone tarafından geliştirilen yapım, 2013 yılında erken erişime açılmıştı ve şu anda hâlâ erken erişim sürecinde. Oyunu ister tek başınıza isterseniz arkadaşlarınızla beraber oynayabilirsiniz.

ARK: Survival Evolved

Hayatta kalma oyunları arasında yer alan ARK: Survival Evolved, dinozorların yer aldığı bir dünyada geçiyor. Oyunda yaşamınızı devam ettirebilmeniz için açlık, su ve barınma gibi sorunları çözmeniz gerekiyor. Bu süreçte diğer oyunculara karşı da mücadele etmeniz lazım. Ayrıca bitki yetiştirebilir ve yapılar inşa edebilirsiniz.

Outward Definitive Edition

RPG açık dünya hayatta kalma oyunu Outward Definitive Edition, Nine Dots Studio tarafından geliştirildi. Fantastik bir evrende geçen yapımda etkileyici grafikler ve başarılı oynanış sistemi bulunuyor. Türkçe arayüz ve altyazı desteğinin yer aldığı yapımda uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirebilmeniz mümkün.

Hayatta kalma oyunları listesinin son sırasında konumlanan Outward Definitive Edition'ı oynayabilmek için belirli bir ücret ödeyerek satın almanız gerekiyor.

Hayatta kalma oyunları listesinde yer alan yapımlara aşağıdan göz atabilirsiniz. Ayrıca en iyi şehir kurma oyunları listemize de bakabilirsiniz.