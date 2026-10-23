Türkçe Destekli Hayatta Kalma Oyunu Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Valve, oyunculara çeşitli kampanyalar ve fırsatlar sunmaya devam ediyor. En popüler dijital oyun mağazalarından biri olan Steam'de başlatılan kampanya kapsamında hayatta kalma oyunu DeadPoly'i kısa süreliğine ücretsiz hâle geldi. Bu oyunu belirtilen tarihe kadar herhangi bir ücret ödemeden oynayabilirsiniz.

DeadPoly Ücretsiz Nasıl Oynanır?

En popüler dijital oyun mağazalarından biri olan Steam'de DeadPoly kısa süreliğine ücretsiz oldu. Kampanya 26 Ekim 2026 saat 10.00'da sona erecek. Bu oyunu ücretsiz oynamak için öncelikle Steam üzerinden oyunun sayfasını ziyaret edin. Bir sonraki adımda "Oyunu Oyna" butonuna tıklayın. Böylece oyunu indirip yükleyebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

DeadPoly Fragmanı

DeadPoly Nasıl Bir Oyun?

TFL Games tarafından geliştirilen DeadPoly, hayatta kalma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Zombi salgınının yaşandığı bir dünyada geçen yapımda etrafı keşfediyor, hayatta kalmamıza yardımcı olacak yiyecekler ve çeşitli malzemeler topluyoruz. Bulduğumuz eşyalarla ekipmanları güçlendirebiliyoruz.

Oyunun temel amacı hayatta kalmak ve karakteri geliştirmek. Açık dünya haritada dolaşırken zombilerle kaşılaşabiliyor ve onlarla savaşabiliyoruz. Ayrıca topladığımız malzemeleri kullanarak barınaklar inşa edebiliyor ve eşyaları burada saklayabiliyoruz. Oyunda kaynak yönetimi de önemli.

Her gördüğümüz düşmanla savaşmak ve hazırlıksız bir şekilde tehlikeli bölgelere girmek kaynaklarımızı hızla tüketebiliyor. Bu nedenden dolayı ne zaman savaşacağımıza ve hangi eşyaları yanımızda taşıyacağımıza karar vermemiz önemli. Oyunda tek oyunculu modun yanı sıra çevrim içi mod da bulunuyor. Bu mod sayesinde oyunu diğer oyuncularla birlikte oynayabiliyoruz.

DeadPoly'nin Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel i5 6600K / Ryzen 3 1300

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: RX 580 / GTX 1060

DirectX: Sürüm 12

DeadPoly Kaç GB?

DeadPoly'nin yüklenebilmesi için en az 4 GB depolama alanına ihtiyaç duyuluyor. Yeterli boş alan yoksa artık oynamadığınız oyunları veya kullanmadığınız progrmaları silebilirsiniz. Bunun için ister Windows'un program kaldırma aracını tercih edebilir ister program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu araç, kapsamlı temizlik yaparak boş alanın artmasını sağlıyor.