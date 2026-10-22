416 TL'lik 2 Oyun Ücretsiz Oldu! Fırsatı Kaçırmayın

Epic Games, her hafta düzenli olarak ücretsiz oyunlar sunmaya devam ediyor. Bu oyunlar bazen büyük bütçeli olurken bazen ise bağımsız yapımlar olabiliyor. Geçtiğimiz hafta Agent A: A puzzle in disguise ve Bad Cheese'i ücretsiz dağıtan şirket, bu hafta eğlenceli iki oyunu hiçbir ücret ödemeden alma imkânı sunuyor.

Epic Games'te Hangi Oyun Ücretsiz Oldu?

Home - A Unique Horror Adventure ve Sker Ritual Epic Games mağazasında ücretsiz oldu. Uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirilmesini sağlayan bu oyunları herhangi bir ücret ödemeden kütüphaneye eklemek için 29 Ekim 2026 saat 18.00'e kadar zamanınız var. Belirtilen tarihten itibaren söz konusu oyun tekrar ücretli olacak.

Home - A Unique Horror Adventure Nasıl Bir Oyun?

Piksel grafiklere sahip olan Home, korku oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. BancyCo tarafından geliştirilen yapımda büyük bir gizemi çözmeye çalışıyorsunuz. Yalnızca tek oyunculu modun yer aldığı oyunda ilerledikçe ipuçlarını çözüyorsunuz. 2012 yılının Haziran ayında piyasaya sürülen oyun 69 Metacritic puanına sahip.

Sker Ritual Nasıl Bir Oyun?

Sker Ritual, zombi oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Oyunda tek oyunculu modun yanı sıra çevrim içi eşli mod da bulunuyor. Çevrim içi eşli mod sayesinde oyunu arkadaşlarımızla birlikte oynayabiliyoruz. Birinci şahıs kamera açısıyla oynanan yapım, Wales Interactive tarafından geliştirildi. 2024 yılının Nisan ayında piyasaya sürülen oyunda Türkçe arayüz ve alt yazı desteği de mevcut.

Home - A Unique Horror Adventure'ın Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows XP

Windows XP İşlemci: Core 2 Duo

Core 2 Duo RAM: 2 GB

2 GB Ekran Kartı: Herhangi ekran kartı (256 MB VRAM)

Herhangi ekran kartı (256 MB VRAM) Kullanılabilir Depolama Alanı: 300 MB

Sker Ritual'ın Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10 (64-bit)

Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10 (64-bit) İşlemci: Intel Core i5-4460 / AMD FX-6300

Intel Core i5-4460 / AMD FX-6300 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 / AMD Radeon R7 260x

NVIDIA GeForce GTX 760 / AMD Radeon R7 260x DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Kullanılabilir Depolama Alanı: 15 GB

Sker Ritua'ın sistem gereksinimlerinde en az Intel Core i5-4460 veya AMD FX-6300 işlemcisi gerekiyor. Ekran kartı tarafında ise en az NVIDIA GeForce GTX 760 ya da AMD Radeon R7 260x'e ihtiyaç duyuluyor. Oyunun yüklenebilmesi için en az 15 GB kullanılabilir alan gerekiyor. Ayrıca en az 8 GB RAM isteniyor.